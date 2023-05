Spiller du padel? - så kan du godt begynde at glæde dig til nyt og lækkert center i Brønderslev

BRØNDERSLEV:Onsdag var der første spadestik til et nyt og stort padelcenter i Brønderslev.

Det forventes, at det cirka 2000 kvadratmeter store center står færdigt 1. november.

Det er blandt andre Mads Bjerregaard og Jonas Dinesen Jensen, som står bag det nye center, og de mener, at der mangler et padelcenter mellem Aalborg og Hjørring.

Centret placeres ved motorvejsafkørslen "Brønderslev Syd", og det bliver således nabo til fastfoodrestaurant og tankstationer.

Onsdag var der første spadestik til Padel Nord. Visualisering: Signatura Architects

Padelcentret får syv baner, og alle banerne etableres med en korrekt loftshøjde på 10 meter.

Der er således lagt op til, at der i centret kan spilles internationale turneringer samt landskampe.

For at skabe et godt miljø kommer det nye center blandt andet til at rumme to indendørs loungeområder, udendørs terrasse og et konferencerum, der kan bruges til møder, firmafester og private sammenkomster.

Desuden kan publikum også finde en butik med salg af padeludstyr samt to omklædningsrum med bad.

