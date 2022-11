Spritten kræver millioner af kommunen i erstatning

AALBORG:Selskabet Spritten A/S har stævnet Aalborg Kommune for at få erstatning for dårlig og langsom sagsbehandling. Det kan få alvorlige konsekvenser for det storstilede projekt om at skabe en ny bydel med boliger, kunst og kultur.

Bestyrelsesformand i Spritten A/S, Rikke Gaardboe, siger, at det nu er op til Aalborg Kommune, hvad der skal ske.

- Vi skal jo have fundet ud af, hvem har ansvaret, og hvem der skal betale, siger Rikke Gaardboe, der ikke har opgjort det eksakte tab, men siger, at der er "i millionklassen".

Hun peger på, at kommunen kan vælge at søge at indgå et forlig eller at lade domstolen afgøre sagen. En oversigt over sagens akter tyder på, at kommunen vælger at gå rettens vej, og det vil - alt afhængig at ventetiden i retssystemet - betyde, at der kan gå år, inden sagen kommer videre.

Rikke Gaardboe vurderer, at sagen kan komme videre i løbet af nogle få måneder, hvis Aalborg Kommune præsenterer Ankestyrelsen for en forligsskitse og får den godkendt.

Træls

Nordjyske fortalte for nylig, at nok ser det træls ud på det store areal i Aalborgs vestby, men at der stadig er håb for det storstilede projekt. Det var vurderingen hos sagens parter: idémanden bag projektet, Martin Nielsen, Aalborg Kommune og entreprenørfirmaet A. Enggaard A/S.

Martin Nielsen sagde dog, at Spritten A/S havde en rækker krav, som man ville have indfriet, før det kunne ske. Han sagde blandt andet:

- Vi vil selvfølgelig kompenseres for de tab, vi har haft, fordi kommunen har siddet på hænderne og både ulovligt og urimeligt har ladet os vente i fem år, samtidigt med de har forsøgt at tvinge os til at indgå to ulovlige udbygningsaftaler.

Nordjyske spurgte, om han var parat til at gå rettens vej, og det bekræftede Martin Nielsen. Det viser sig nu, at A/S Spritten på det tidspunkt allerede havde stævnet kommunen. Det skete 4. oktober.

Martin Nielsen har ingen kommentarer. Har er bortrejst til ind i december og svarer ikke på henvendelser imens. Rådmand Jan Nymark Thaysen (V) bekræfter, at kommunen har modtaget en stævning, men synes, det er op til Martin Nielsen at oplyse nærmere om stævningen.

Jan Nymark Thaysen holder dog fast i sin vurdering af, at projektet er i god gænge efter, at parterne er i dialog, og er kommet tæt på at løse det kloakeringsproblem, der har bremset sagen.

- Stævningen har ingen opsættende virkning. Den sag hører fortiden til. Så arbejdet kører videre, siger han.

Det er Sprittens bestyrelsesformand ikke enig i. Erstatningen for det tab, Spritten A/S vil have anerkendt, er en forudsætning for den videre proces.

- I hvert fald hvis det står til mig. Vi skal have fundet ud af det her, fordi det er en beløb i millionklassen, siger hun.

Rikke Gaardbo forklarer i øvrigt, at når stævningen er indgivet nu, så skyldes det, at man ikke vil risikere at kommen for sent.

Hun forklarer, at sagen udspringer af, at Spritten og kommunen i 2019 indgik en aftale om et parkeringsareal, som kommunen gjorde betinget af, at Spritten indgik en såkaldt udbygningsaftale, der fordeler udgifter parterne imellem. Det ville Spritten ikke, og det førte efter selskabets vurdering til at kommunen derefter forhalede sagebehandlingen og derved påførte selskabet tab.

Det skal nu afgøres - på den baggrund, at kommunen har erkendt, at man har håndteret udbygningsaftaler ulovligt.