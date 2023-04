Var politianmeldt: Nu er der godt nyt for nordjysk attraktion

HUNE:Ejerne af Fun Art kan formentlig snart realisere nogle af de drømme, der ligger bag den knap et år gamle attraktion, som ligger umiddelbart uden for Hune.

Fun Art er et nyt oplevelsescenter, der åbnede i juni sidste år, og her kan man blandt andet spille fodboldgolf, minigolf, krolf, discgolf og petanque.

Stedet kom i efteråret i mediernes søgelys, da Jammerbugt Kommune valgte at anmelde Fun Art til Nordjyllands Politi på grund af forhold, der - med det daværende plangrundlag - ikke var efter bogen.

Det havde den konsekvens, at det ikke var muligt for Fun Art at holde åbent i restauranten.

Dog besluttede et flertal af politikerne i teknik- og miljøudvalget efterfølgende at tillade afholdelse af midlertidige arrangementer.

På den måde var det muligt at sikre drift af restauranten, indtil de nødvendige tilladelser og plangrundlag var på plads.

Siden december har forvaltningen arbejdet på at udarbejde en lokalplan og et kommuneplantillæg, som har været i høring i otte uger, og nu har teknik- og miljøudvalget i Jammerbugt Kommune godkendt både en lokalplan og et kommuneplantillæg.

Sagen skal behandles af kommunalbestyrelsen 27. april, og hvis politikerne følger udvalgets indstilling, giver det mulighed for, at Fun Art kan realisere planerne om blandt andet at etablere hotel, cykeludlejning, værksted, legeland, padel, restaurantdrift mv.

- Vi har lavet en lokalplan i samarbejde med ejerne af området, og den lokalplan har vi nu haft i høring. I den forbindelse er der indkommet nogle høringssvar, som vi har forsøgt at imødegå, siger Michael Krogsgaard (V), som er formand for teknik- og miljøudvalget.

Danmarks Naturfredningsforening og ejerne af tre ejendomme i nærheden er kommet med deres bemærkninger til projektet, og udvalget har forsøgt at tage hensyn til en del af disse indsigelser, siger Michael Krogsgaard.

- Vi har valgt at udelade aktiviteter i det skovområde, der grænser op til Fun Art. Her ønsker man blandt andet at etablere et 20 meter højt udsigtstårn, shelters og trætopbane, men vi har besluttet at afvente en vurdering af hvilke konsekvenser, disse aktiviteter får for naturen, inden vi træffer beslutning, siger han.

Ok til hotelværelser

Fun Art har tilkendegivet, at de ønsker mulighed for at etablere 150 hotelværelser og ydermere 15 hotellejligheder. Men med den lokalplan, som udvalget nu har givet grønt lys til, er det dog kun muligt at etablere 40 værelser og 15 hotellejligheder.

- Det er ikke ensbetydende med, at vi ikke vil tage stilling til ønsker om yderligere værelser, men her ønsker vi at se et konkret projekt, siger Michael Krogsgaard.

Naboerne har givet udtryk for, at områdets karakter med projektet ændres betydeligt, og for at afbøde dette er der stillet krav om etablering af beplantningsbælter i otte meters højde og med en bredde på seks til otte meter i de områder, der vender mod henholdsvis øst og vest.

Mod Vesterhavsvej er der pt. opstillet blomsterkrukker med marehalm, men udvalget stiller krav om et seks meter bredt beplantningsbælte, som har en højde på minimum to meter.

- Vi forsøger at afskærme området i forhold til dem, der bor tæt på og bilisterne, der kommer kørende ude på vejen. Det skal dog også være muligt at vise, at man har en virksomhed, og derfor er beplantningsbæltet ud mod Vesterhavsvej mindre, siger Michael Krogsgaard.

Ifølge udvalgsformanden er der ligeledes blevet justeret på højden på lysmaster, som maksimalt må være henholdsvis tre og fire meter høje.

Kommune i arbejdstøjet

Michael Krogsgaard glæder sig over, at arbejdet med plangrundlaget nu er kommet så langt, at det nu kan behandles i kommunalbestyrelsen i næste uge.

- Det er et spændende projekt, og det er en attraktiv attraktion for Jammerbugt Kommune og for lokalområdet, siger han og fortsætter.

- Vi har været positive overfor dette projekt hele vejen igennem. Derfor har vi også været i arbejdstøjet for at få udarbejdet en lokalplan, og vi afholder et ekstraordinært møde for, at projektet kan komme videre.

Nordjyske har været i kontakt med Jens Boelskifte, som, sammen med Kim Goddiksen, ejer Fun Art. Han oplyser, at han ønsker at afvente kommunalbestyrelsens behandling af sagen, før han udtaler sig om lokalplanens indhold.