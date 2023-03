Stor burgerkæde har set sig lun på nordjysk by

AABYBRO:Om nogle måneder får spisende mulighed for at vælge mellem to fastfoodkæder, når de gør stop i Aabybro.

I forvejen er McDonalds til stede i Aabybro, og nu er Burger King på trapperne. Det er entreprenør Tom Jakobsen A/S, der står bag projektet i Teknologiparken.

- Restauranten bliver nabo til det kommende Sport24, som efter planen skal åbne til september, siger Tom Jakobsen.

Restauranten bliver på 280 kvadratmeter, og der skal etableres drive-through. Endnu har rendegraveren ikke sat sin skovl i jorden for at grave ud til den nye restaurant, der skal huse Burger King.

Forventningen er, at byggeriet går i gang i juni og en åbning sidst på året.

- De endelige forhandlinger med Burger King er endnu ikke afsluttet, så det er med et vist forbehold, men vi satser på en butiksåbning omkring årsskiftet, siger Tom Jakobsen.

Det er ikke uvant for Tom Jakobsen at etablere restauranter, som Burger King efterfølgende lejer sig ind i. Han har opført omkring 10 restauranter i hele landet, og pt. forhandler han med kæden om at bygge flere - deriblandt i Nordjylland.

Det er dog endnu for tidligt at løfte sløret for placeringen af de kommende Burger King-restauranter.