Byggematador med store planer: Nyt butiksområde på vej

HJØRRING: - Vi tror på markedet og vurderer, at der stadig er vækst, bare man bygger det rigtige.

Sådan siger ejendomsmægler John Ryborg fra 2E Ejendomme om baggrunden for firmaets byggeplaner tæt på motorvejen ved Hjørring.

- Det er den sidste af storparcellerne i området, og vi har allerede haft flere henvendelser på projektet, oplyser han.

Byggeriet består af to bygninger med hver tre enheder. Det ligger på en del af 2E Ejendommes grund på Frederikshavnsvej 285, men der er stadig godt en tredjedel af grunden, der ikke er planer for. Tegning: Brix Nordberg Arkitektur

Det nye store byggeri skal ligge i det store erhvervs- og industriområde øst for Hjørring. Det er på Frederikshavnsvej 285, lige overfor Biltema. Området rummer en række store butikker, som Bauhaus, Nissan, Skoda og Ilva. Og der er kun få hundrede meter til motorvejsafkørsel i nord- og sydgående retning.

Fleksible lejemål

Der er tænkt en stor fleksibilitet ind i byggeriet, der er tegnet af Hjørring-firmaet Brix Nordberg Arkitektur. Det fremstår som to bygninger med hver tre enheder eller butikker, som kan sammensættes efter behov.

Hvis den kommende lejer ønsker det, kan der laves lagerlokale bagerst i enheden. Tegning: Brix Nordberg Arkitektur

Byggeriet giver mulighed for at lejerne selv kan være med til at bestemme udformningen.

- Det er en unik mulighed for at sammensætte lager fra 400 kvadratmeter til 4800 kvadratmeter plus kontor alt efter behov, oplyser John Ryborg.

Han påpeger selv, at det for nyligt har været fremme, at Nordjylland mangler lagerlokaler.

- Vi mangler rigtig meget plads til lager og logistikfunktioner. Og med beliggenheden tæt ved motorvejen er det jo et trafikmæssigt knudepunkt, påpeger John Ryborg.

Ansøgning er sendt

2E Ejendomme har allerede sendt en byggeansøgning til Hjørring Kommune og forventer at kunne gå i gang med byggeriet indenfor fire til fem måneder.

Frederikshavnsvej 285 Matriklen er på 15.678 kvadratmeter. Det må højest bebygges med 60 procent. Der planlægges to bygninger med tre enheder i hver. Bygningernes højde muliggør en eventuel førstesal, og hver af de seks enheder kan opdeles med lager bagtil i ønsket størrelse. Der kan åbnes op mellem enhederne, hvis der ønskes en større samlet enhed. Dermed kan der laves en enhedsstørrelserne på op mod 3000 kvadratmeter. Der planlægges 84 p-pladser. Kilde: 2E Ejendomme VIS MERE

- Vi holder os inden for reglerne for byggeri i området, så det afhænger bare af, hvor hurtigt Hjørring Kommune spidser blyanten. Vi kan i hvert fald bygge fundamentet, siger John Ryborg.

Det nye byggeri har facade ud mod Frederikshavnsvej. Tegning: Brix Nordberg Arkitektur

2E Ejendomme har hjemme i Aalborg og har den kendte byggematador Jesper Skovsgaard som direktør.