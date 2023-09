Thy-projekt forbinder by og fjord - og nu er det nomineret til en pris

Blandt de nominerede til årets Byplanprisen 2023 er byfornyelsesprojektet "Passagen mellem By og Fjord" i Thisted.

Det skriver Thisted Kommune i en pressemeddelelse.

Passagen udgør en ny offentlig forbindelse mellem havnen, den gamle bymidte og byens torve, og projektet er en del strategiplanen ”Thy på Forkant”, der er blevet til på baggrund af kommunens kommunikation med borgerne.

Her var der særligt en ting, som gik igen: De unge manglede mødesteder. Derfor indeholder projektet "Passagen mellem By og Fjord" flere små byrum i form af haven, Smedjen, Kunstlegepladsen og baggården.

Projektet nomineres for at understøtte en smuk og sammenhængende by i menneskelig skala, for at involvere borgerne både i planlægningen og i at drive livet videre i byen, skriver Dansk Byplanlaboratorium i en pressemeddelelse.

Udover projektet fra Thy er to projekter i Københavnsområdet nomineret for henholdsvis et ambitiøst natur- og landskabsprojekt omkring Hyldager Bakker og et projekt, som bygger videre på Sydhavnens tradition for borgerinvolvering og den arkitektoniske kvalitet i de mange projekter, der knytter sig til Sydhavnen.

- Hvert af projekterne er fremragende eksempler på, hvordan politiske strategier og visioner udmønter sig i steder, som de lokale tager til sig, fordi de har været med hele vejen. Det er alle tre inspirerende og smukke bud på, hvordan man kan puste nyt liv i byen – fra forstaden til de gamle købstæder og nedslidte arbejderkvarterer i storbyerne, fortæller Tina Saaby, direktør i Byplanlaboratoriet.

Byplanprisen uddeles af Dansk Byplanlaboratorium i samarbejde med Arkitektforeningen og er en pris som blev uddelt første gang i 1996. Temaet for årets uddeling er demokrati og planlægning. Prisen uddeles 5. oktober.