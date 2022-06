Tidligere sygehus omdannes til 80 boliger og tre erhvervslejemål

DRONNINGLUND:Da Regionen i efteråret solgte Dronninglund Sygehus, skete det til tre forskellige bydere.

De 8000 kvm bygninger blev solgt til MVE Holding ApS, og firmaet er nu så lange fremme med planerne for det tidligere sygehus, at det sammen med kommunen netop har holdt et borgermøde for at orientere om planerne.

Her kunne ejer Michael Vestergaard løfte sløret for, at bygningerne efter planen skal omdannes til 80 boliger og 3 erhvervslejemål.

Formanden for Teknik- og Miljøudvalget, Peter Stecher, ses her bl.a. sammen med bygningsrådgiver Dennis Engmann og ejer Michael Vestergaard. Foto: Jørgen Ingvardsen

Mødet var planlagt til at foregå udendørs ved det gamle varmeværk, hvor der på væggene var opsat plancher og planer. Et voldsomt regnvejr gjorde det dog nødvendigt at rykke indendørs, og heldigvis fandt man et ledigt lokale, hvor mødet kunne fortsætte.

Her fortalte ejer Michael Vestergaard og boligrådgiver Dennis Engmann om de foreløbige planer. Det meste er kun på det forberedende plan, men ombygningen af de lave bygninger fra 1984, der tidligere rummede den medicinske afdeling M, er allerede startet. Her etableres 10 rækkehuse, og de forventes at stå færdige om et års tid.

Mange interesserede mødte op for at høre om planerne for det tidligere sygehus. Foto: Jørgen Ingvardsen

- Der er tale om solide og stærke bygninger. De er gode og sunde, så rammerne og udseende ændres ikke, fortalte Dennis Engmann, der videre oplyste, at der bliver tale om familieboliger, der alle bliver lejeboliger på mellem 60 og 170 kvm. De fleste mellem 110 og 150 kvm.

Ifølge planerne skal der ikke rives bygninger ned. Alle bygninger bliver brugt. Det gælder også det gamle varmeværk, der nedlægges, så der her bliver plads til tre boliger. De største ændringer kommer til at ske i de høje bygninger.

Der var blandt de fremmødte borgere stor tilfredshed med planerne. Dog var flere interesserede i at høre, om det store, grønne område ud mod Nørregade ville blive bibeholdt, ligesom man også gerne ville høre, om de store træer får lov at overleve. Her var svaret, at både det grønne areal og træerne bibeholdes.

Bygningsrådgiver Dennis Engmann forklarer her planerne for ombygningen af de mange bygninger. Alle bygninger bevares og ombygges. Foto: Jørgen Ingvardsen

- Der er en tinglysning på det grønne areal, så det sker der ikke noget med, forsikrede Dennis Engmann.

I øjeblikket rummer bygningerne et asylcenter, og hvor længe dette lejemål skal løbe, får betydning for, hvornår hele projektet kan påbegyndes.

- Vi udfører arbejdet i tre-fire etaper, men der vil nok gå fem-seks år, før det er afsluttet. Det afhænger naturligvis også af, hvor længe asylcentret ønsker at være her, sagde Michael Vestergaard.

Ejer og bygherre Michael Vestergaard glædede sig over den positive modtagelse, projektet har fået i Dronninglund. Foto: Jørgen Ingvardsen

- Vi skal have lavet en ny lokalplan for området, fortalte byplanlægger Steven Hansen fra Brønderslev Kommune.

- I øjeblikket er vi inde i den såkaldte fordebat, og den er i høring lige nu og frem til 12. juli. Lokalplanen forventer vi at tage fat på først på efteråret, og så bliver den formentlig vedtaget omkring nytår eller i første kvartal næste år, sagde Steven Hansen. Det blev fulgt op af formanden for Teknik- og Miljøudvalget, Peter Stecher.

- Projekter er endnu i et meget tidligt stadie. Der er tale om tanker og idéer fra bygherren. Hvis borgerne har indvendinger eller gode idéer, så er det vigtigt, at de bliver sendt ind til os, så vi kan få dem med ind i arbejdet. Der kommer i øvrigt en ny høring i forbindelse med lokalplanen, sagde han.

Som afslutning på borgermødet udtrykte borgmester Mikael Klitgaard sin glæde over projektet.

- Det er dejligt, at der sker noget med det gamle sygehus, sagde han.