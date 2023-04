TÅRS: Nogle gange kræver byfornyelse, at en kommune nedsætter et udvalg, der laver et langt forarbejde, som så munder ud i nogle planer, der kan realiseres.

Og andre gange kræver det bare tre gråhårede gutter, der har de nødvendige ressourcer og et ønske om at gøre en forskel.

Det sidstnævnte er tilfældet i Tårs.

Her er 77-årige Ole Thomsen, 73-årige Søren Larsen og 74-årige Ole Bach nemlig gået sammen om at købe den forfaldne gård på adressen Bredgade 31, lige ved indkørslen til byen.

- Alle syntes jo, at den faldefærdige gård var en skændsel for byen. Vi var trætte af, at den skulle være det første, man mødte, når man kørte ind i byen, lyder det fra Ole Thomsen, der driver købmandsbutikken, HT Superland.

Når gården er revet ned, så er planen er at opføre 12 nye seniorboliger. Dem mangler Tårs nemlig i den grad. Foto: Kim Dahl Hansen

På den baggrund havde Ole Thomsen gennem et stykke tid en dialog med den tidligere ejer - med henblik på at købe gården.

- Hver gang han var inde i min butik, så snakkede vi lidt om det. Og da vi havde gjort det i et halvt års tid, så blev vi enige om en pris.

Det lykkedes Ole Thomsen at få to andre lokale erhvervsfolk - Ole Bach og Søren Larsen - med på idéen om at overtage gården med henblik på en nedrivning.

- Vi tre ejer i forvejen lægehuset, og derfor syntes jeg, at det var fint, hvis de andre også ville være med i det her projekt. Og det var sådan det blev, forklarer Ole Thomsen.

Arbejdet med at rive gården ned startede for en uges tid siden - og formentlig er bygningerne fjernet i løbet af april. Foto: Kim Dahl Hansen

Nedrivning er i gang

For en uges tid siden startede nedrivningen af den forfaldne gård. Men det er faktisk efterhånden et stykke tid siden, at trioen købte gården.

Selve købet fandt sted i maj 2022, og sidenhen har Hjørring Kommune arbejdet med at udfærdige en lokalplan, der skal give mulighed for et nybyggeri på stedet.

- Når gården er revet ned, så er vores plan at opføre 12 nye seniorboliger. Dem mangler byen nemlig i den grad, forklarer Ole Bach.

- Vi har faktisk allerede fået mange henvendelser fra folk, der spørger, om vi snart skal i gang. De vil gerne flytte derned, tilføjer han.

- I Tårs er der mange ældre mennesker, der bor i gamle huse med trapper og med kældre. Men nye etplanshuse på omkring 100 kvadratmeter er der efterspørgsel på, og det er nærmest umuligt at finde sådan nogle boliger her i byen. Så det nogle af dem, vi gerne vil lave, forklarer Søren Larsen.

Søren Larsen mener, at der er efterspørgsel på nyere etplans-seniorboliger i Tårs. Derfor har han valgt at gå med i projektet. Foto: Kim Dahl Hansen

Udover gården på adressen Bredgade 31, så har de tre herrer faktisk også - i december 2022 - købt byens gamle missionshus. Også missionshusets skal nedrives, og grunden bliver dermed en del af det nye projekt.

Arealet ved Bredgade omfatter både nummer 31 og nummer 37 (missionshuset). Planen er at give plads til 12 seniorboliger på cirka 100 kvadratmeter per styk. Illustration: Hjørring Kommune

- Vi synes jo, at det her kan blive et rigtigt godt område. Der var en gang, hvor nærmeste nabo var et rensningsanlæg, men nu er det jo i stedet blevet nabo til det nyetablerede område ved Højmarkssøerne, siger Ole Thomsen.

Der er endnu ikke fundet et navn til det nye boligprojekt - men hvis der blandt lokalbefolkningen er et rigtigt godt forslag, så bliver det præmieret med en købmandskurv, lover Ole Thomsen.

- Vi er for gamle

Selv om de tre herrer altså har en klar idé om, hvad der skal være på stedet - og også er i gang med at få kommunen til at lægge planer for området, så har de faktisk ikke tænkt sig selv at stå for selve projektet.

- Nej, vi vil ikke selv bygge det. Vi vil sælge projektet til en entreprenør, som så kan stå for detailprojekteringen og for driften bagefter, forklarer Ole Bach.

- Ja, vi har blot taget initiativet for at få byen til at se pænere ud. Vi er for gamle til selv at være udlejere af boligerne - og vi har heller ikke forstand på den slags, siger Ole Thomsen med et smil.

Som nævnt har de tre investorer været i dialog med Hjørring Kommune siden midten af 2022 - og meldingen er indtil videre, at lokalplan og byggetilladelse vil kunne være på plads i første kvartal 2024.

- Vi vil selvfølgelig prøve at presse det hurtigere igennem - for vi kan da godt undre os over, at det skal tage op imod to år at få sådan et relativt simpelt projekt igennem. Men de arbejder åbenbart stadigvæk på det, siger Ole Bach.

De tre investorer forventer, at nedrivningen på Bredgade 31 er gennemført i løbet af april.

En såkaldt fordebat for det pågældende lokalplan-område er blevet afviklet fra 16. til 30. marts 2023.