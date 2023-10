Trejde gang er lykkens gang: Endelig åbner ny Normal

Efter at have åbnet flere end 570 butikker i Danmark, Norge, Sverige, Holland, Frankrig, Finland og Portugal, hvoraf 135 ligger på dansk jord, kommer turen nu endelig til Nykøbing.

Det er selvfølgelig kæden Normal, der tidligere har forsøgt sig med at finde lokaler i byen, som nu endelig har fundet en adresse på Vestergade, hvor man forventer at åbne til foråret 2024.

Det skriver Normal i en pressemeddelelse.

I første omgang fik morsingboerne lovning på, at deres egen Normal-butik ville åbne i efteråret 2022. Den dato blev senere udskudt til foråret 2023, inden kæden i februar i år erkendte, at en eventuel åbningsdato var udskudt på ubestemt tid, fordi man ikke længere havde et lejemål på hånden.

Men nu skulle den være god nok.

- Vi sælger mærkevarer inden for make-up, husholdningsartikler, personlig pleje og en lang række basisvarer, som mange mennesker allerede kender og bruger på badeværelset, i køkkenet og til rengøring. Mærkerne omfatter fx L’Oréal, Gillette, Colgate og Ajax, og vi sælger varerne til faste lave priser, der ofte vil være lavere end den generelle markedspris, forklarer Lars Bjerring, Country Manager.

- Vores mål er, at du som kunde får en unik oplevelse, hver gang du besøger en af vores butikker. Derfor får vi, udover det faste sortiment, hele tiden nye varer hjem - også fra spændende brands, som du kun finder i Normal. Faktisk får vi ca. 100 nye varer i butikkerne hver eneste uge, og det gør, at der altid er noget nyt og spændende at finde i butikken, fortsætter Lars Bjerring.

Når dørene slås op til en ny Normal-butik, sker det altid med et brag af en åbningsfest, og åbningen i Nykøbing bliver ingen undtagelse. Her vil både være konkurrencer, events og giveaways, varsler kæden i meddelelsen.

Den præcise dato for åbningsfesten offentliggøres på et senere tidspunkt.