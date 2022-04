Trods protester: Højhusplaner er ok, mener rådmand

AALBORG: Selvom planerne om at rive den eksisterende bygning på hjørnet af Vesterbro og Jens Bangs Gade i Aalborg centrum ned og erstatte den med et nyt byggeri i fem etager ikke vækker begejstring blandt naboerne, er der ikke nødvendigvis noget i vejen med projektet rent planmæssigt.

Det understreger by- og landskabsrådmand jan Nymark Thaysen (S), som godt ved at flere gerne ser, at det lille hus i Jens Bangs gade 4 bevares. Blandt andet fordi, det tidligere har fået en pris for godt og smukt byggeri - men også fordi, det vil gøre byggeriet på hjørnet knap så dominerende. Og samtidig er der også rejst tvivl om, at kommunen har behandlet sagen korrekt, da Jens Bangs Gade 4 er omfattet af en anden lokalplan end hjørneejendommen på Vesterbro, og det derfor kræver en særskilt tilladelse, hvis der er bygges i fire etager i stedet for to.

- Jeg kan godt forstå, at der bliver ytret lidt undren over, hvad det nu er for noget og om politikerne virkelig har fået det at vide, siger by- og landskabsrådmand Jan Nymark Thaysen (V).

Ifølge de planer, som by- og landskabsudvalget har sagt god for, nedtrappes byggeriet gradvist mod Jens Bangs Gade, men det bliver alligevel en del højere end den nuværende bygning og bebyggelsesprocent i nr. 4. Illustration: Aalborg Kommune

Han mener blandt andet, at tvivlen kan skyldes, at sagsfremstillingen godt kunne have været mere præcis, da planen i sin tid blev behandlet i by- og landskabsudvalget.

- Men vi har skam taget højde for, at byggeriet er omfattet af forskellige planer. Og derfor er der også lavet en helhedsvurdering for området, og det er ud fra den, vi har taget stilling til, hvad området kan bære, og hvordan de gennemgående præg og karakteristika formidles bedst muligt. Og det er jo så der, man har ment, at det faktisk bliver et bedre projekt, hvis nr. 4 i Jens Bangs Gade også kommer med, forklarer han.

- Så ud fra en helhedsvurdering er det det, vi, gør. Og det er der ikke noget odiøst i - for det har vi også gjort mange andre steder, tilføjer rådmanden.