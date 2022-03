Udbygningsaftaler får konsekvenser: Nu stopper direktør også

AALBORG:Det er ikke kun Aalborg Kommunes stadsarkitekt Peder Baltzer, der er blevet fritstillet efter sagen om de såkaldte udbygningsaftaler, der var i strid med planloven, fordi de ikke var frivillige.

Medlemmerne af Økonomiudvalget og Aalborg Byråd har netop besluttet, at direktør for By- og Landskabsforvaltningen Anders Fokdal også fritstilles.

Ifølge en pressemeddelelse har advokatfirmaet Horten i sin personalejuridiske undersøgelse konstateret, at der ikke er grundlag for at udtale kritik af Fokdal, der har været hjemsendt med løn siden december 2021.

Men i forlængelse af advokatundersøgelsen, den personalejuridiske undersøgelse, hjemsendelsen og frem mod implementeringen af en række ønskede ændringer finder Anders Fokdal og Aalborg Kommune alligevel, at tidspunktet er rigtigt i forhold til at vurdere det fremtidige samarbejde, og derfor har byrådet godkendt, at der indgås aftale mellem kommunen og Anders Fokdal om, at samarbejdet ophører.

- Jeg anerkender Anders' store betydning for forvaltningen i årene, der er gået. På vegne af Aalborg Kommune vil jeg gerne takke ham for hans betydelige indsats og ønske held og lykke fremover, siger by- og landskabsrådmand Jan Nymark Thaysen (V).

Direktør i by og landskabsforvaltningen Anders Fokdal stopper også i Aalborg Kommune efter balladen om de ulovlige udbygningsaftaler Arkivfoto: Lars Horn/Aalborg Kommune

Anders Fokdal tager det gode samarbejde med videre:

- Jeg er er glad for, at advokatundersøgelsen har vist, at der ikke er grundlag for at rette kritik mod mig. Gennem mine mere end 20 år i Aalborg Kommune er jeg stolt af at have haft mulighed for at arbejde sammen med dedikerede og kompetente kolleger i alle forvaltninger - de sidste år i By og Land. Jeg er også stolt af de resultater, vi sammen har skabt, og tager det gode samarbejde med videre, nu hvor jeg skal til at fokusere på, hvad fremtiden skal bringe af nye opgaver, siger Anders Fokdal.

Som et led i undersøgelsen har advokatfirmaet Horten gennemført interviews med 16 ledere og medarbejdere i By og Land. Det har ført til tiltag for et mindre antal ansatte i forvaltningen. På baggrund af Hortens undersøgelse vedrørende Aalborg Kommunes praksis i forbindelse med udbygningsaftaler, er der mellem Aalborg Kommune og Stadsarkitekt Peder Baltzer Nielsen indgået aftale om fratrædelse.

- Jeg har sammen med mine dygtige medarbejdere opnået flotte resultater, og det har været utroligt spændende at arbejde med moderne byudvikling, hvor visioner er blevet omsat gennem en sammenhængende byplan, gode byrum og nytænkende arkitektur, udtaler Peder Baltzer Nielsen.