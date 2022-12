Udsigt til fjernvarme i 2025: Håb om fjernvarme til storforbrugere allerede næste år

BLOKHUS/HUNE:Der er godt nyt til de omkring 680 husstande i Blokhus og Hune, som pt. har naturgas som varmekilde.

- Vi er indstillet på at hjælpe borgerne i området, siger Bjarne Dahl, der er formand for Aabybro Fjernvarme A.M.B.A.

Det vil dog kræve flere skridt, inden fjernvarmen kan rulles ud i de to byer.

Det nærmeste energiværk, der kan levere fjernvarme, er Jetsmark, som pt. forsyner godt 1700 borgere i Pandrup og Kaas med varme. Værket har ikke umiddelbart mulighed for at forsyne flere, og derfor er en fusion mellem Aabybro Fjernvarmeværk og Jetsmark Energiværk en nødvendighed.

- Jetsmark Energiværk har ikke kapacitet, før vi kan etablere et rør til værket. Det er derfor fornuftigt at slå de to værker sammen, dels på grund af vores forskellighed og dels på grund af økonomien. Beregninger viser, at jo flere forbrugere man er på et værk, des billigere bliver det for den enkelte, siger Bjarne Dahl.

Først efter at en fusion mellem de to værker er en realitet, skal der nedgraves rør mellem Aabybro Fjernvarmeværk og Jetsmark Energiværk, som ligger mellem Kaas og Pandrup.

- Mit bud er, at det bliver i 2025, at forbrugerne i Blokhus og Hune kan få fjernvarme, siger Bjarne Dahl, der tilføjer at afstandene mellem de to værker ikke er en hindring.

- Trods afstanden vil temperaturen blot falde en halv grad, så det har kun en lille betydning, at vi skal transportere varmen, siger Bjarne Dahl.

Arbejder på en løsning til storforbrugere

Leif Poulsen fra Hune-Blokhus Borgerforening er lokal repræsentant i den arbejdsgruppe, der arbejder med fjernvarme i området. Han forventer også, at fjernvarmen vil være en mulighed for borgerne i Hune og Blokhus i 2025.

Samtidig arbejdes der på en løsning, som gerne skal være klar fra næste fyringssæson, dvs. efteråret 2023.

- Af hensyn til storforbrugerne i området såsom Blokhus Feriecenter, Strandhotellet Hotel, Kalstrup Livsstilshus og Skulpturparken arbejder vi i første omgang på at få etableret en satellitcentral i Hune og i Blokhus. Vi vil gerne sikre, at de ikke når at finde en alternativ varmekilde, for uden dem kan vi ikke forvente, at det er økonomisk rentabelt at levere fjernvarme til forbrugerne her i området, siger Leif Poulsen og oplyser, at arbejdsgruppen sideløbende også arbejder med et alternativ til de to værker.

- Vi har kendskab til, at der arbejdes på at etablere en stor solcellepark, og hvis vi kan få fjernvarme herfra, er det en oplagt mulighed, som vi også afsøger, siger han.

Af hensyn til storforbrugerne som eksempelvis Kalstrup Livsstilhus er målet at få etableret en satellitcentral næste år. Arkivrfoto: Henrik Louis

I den kommende tid forsøger arbejdsgruppen at danne sig et overblik over, hvor mange forbrugere der er interesserede i at overgå til fjernvarme. Det vil nemlig kræve en tilslutning på omkring 60 procent, før de to værker lægger rør i jorden.

Ifølge Leif Poulsen er der et brev på vej i e-boks fra kommunen om interessen for fjernvarme.

Selv om der endnu ikke er udarbejdet nøjagtige priser for, hvad det vil koste forbrugerne at udskifte naturgas med fjernvarme, er vurderingen, at det vil være i niveau med forbrugerne i Biersted. Her koster det, ifølge Bjarne Dahl, 20.000 kroner pr. husstand at blive tilsluttet, og herudover omkring 24.000 kroner i udgifter til håndværkere.