P-pladser til de syge inddrages nær Sundhedens Hus: - Simpelthen for dårligt

AALBORG:Hvis du har læge, fysioterapeut eller andet du skal i Sundhedens Hus på Dag Hammersköldsvej skal du i en periode, sætte ekstra tid af, hvis du skal have finde en parkeringsplads.

Parkeringspladserne, der tilhører huset, er blevet midlertidigt inddraget for at kunne opbevare rør til den forestående overgang til et nyt kloaksystem.

Men selvom det kun er midlertidigt, skaber det stadig problemer.

-Jeg synes simpelthen, at det er for dårligt. Det gør mig ikke så meget, at jeg ikke kan parkere der. Det er mere, at dem, der kommer her i huset, er syge eller har andet, der gør det besværligt at skulle lede efter en parkeringsplads, siger Carsten Andreassen, der driver lægepraksis i Sundhedens Hus.

Sundhedens Hus huser udover flere praktiserende læger jordemoder, fysioterapeut og tandlæger.

-Det hjælper ikke på det at parkeringsforholdene i området allerede er skrøbelige, fortæller lægen.

Det er stadig muligt at parkere på betalingsparkeringen på den anden halvdel af pladsen Foto: Lars Pauli

Han undrer sig derfor over, om der ikke var andre steder, man kunne stille dem.

Ifølge Ole Neerup-Jensen, der er Vand- og Spildevandschef ved Aalborg Forsyning, var der ikke nogen gode alternativer.

- Når vi arbejder, er det nødvendigt med en arbejdsplads til at opbevare rør og maskiner. Vi gør det ikke for at irritere nogen, men inde i en tætbebygget by som Aalborg handler det om, at finde de pletter, hvor det kan lade sig gøre, fortæller han.

Kloakarbejdet kommer til at vare året ud.