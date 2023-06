Værsgo: Fonde giver millioner til havnepark

HADSUND:Med i alt fem millioner kroner fra to af Danmarks største fonde, kom havneparken i Hadsund et meget stort skridt nærmere virkeligheden.

Det er Ny Carlsbergfondet og RealDania, der har gravet i deres store lommer for at støtte planerne.

Med otte millioner kroner fra Mariagerfjord Kommune er finansieringen kommet i hus, så nu skal planerne gøres helt konkrete. Det skaber glædei fjordbyen:

- Vi har store ambitioner med havnefronten, så er vi er selvfølgelig glade for, at vi får gavmild støtte til føre dem ud i livet. Nu skal vi konkretisere planerne i tæt samarbejde med både frivillige og fagfolk, så vi får en havnepark, der løfter hele byen, siger Karen Østergaard fra Hadsund Håndværker- og Borgerforening.

Skyder brystet frem

Også Mariagerfjord Kommunes borgmester er meget glad for for den store bevilling fra fondene:

- Jeg håber, at alle gode lokale kræfter vil være med til at skabe et byrum, der skaber liv på havnen, styrker sammenhængen mellem by og fjord og giver os, der bor i Hadsund en ekstra grund til at skyde brystet frem og være stolte af vores by, siger Mogens Jespersen.

Det er det grønt fremhævede område, der skal forvandles for 13 milliner kroner. -

- Mon ikke Havneparken i hjertet af Hadsund vil gøre byen endnu mere interessant for tilflyttere og virksomheder, siger han.

De sidste tre millioner kroner af finansieringen skal findes via andre fonde og puljer.

Det er ikke oplyst hvornår havneparken ventes at stå færdig.