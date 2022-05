- Vil du ha' billig varme og gode skoler - så flyt til Brønderslev

- Der er gang i boligsalget i Brønderslev, mængden af virksomheder og butikker vokser, man kan hurtigt komme til og fra byen, vi har billig varme og gode skoler og vi har god gang i et nyt samarbejde på tværs af handelslivet, foreningslivet og erhvervslivet ... det går faktisk meget godt, og det skal vi huske at fortælle omverdenen.

Ovenstående er nogenlunde essensen fra et møde, som organisationen Vores By Brønderslev forleden holdt sammen med en håndfuld politikere, bl.a. borgmester Michael Klitgaard.

- Overskriften på mødet var bosætning, og det fik vi en rigtig fin snak med politikerne om, siger Søren Flodgaard, der fik ideen til Vores By Brønderslev.

Det med at det går rigtig fint i Brønderslev, gik igen i de fire grupper, som mødedeltagerne blev inddelt i - nemlig erhverv, kultur, foreninger og handel. Og der var også enighed om, at det vil være en god idé at sætte det med at få fortalt omverdenen de gode historier i system.

- Der skal sættes fokus på de gode historier og vi bør etablere en struktur, hvor vi alle er ambassadører for Brønderslev og får fortalt, at Brønderslev er en attraktiv by at bosætte sig i, lød det i grupperne.

Ideerne fra mødet skal nu udbredes på to stormøder, hvor der skal inviteres godt 150 mennesker til et helholdsvis Idé- og et Løsningslaboratorium, også under titlen Bosætning.

På møderne er det meningen, at ideerne skal konkretiseres, så de bliver mere end blot strøtanker over en kop kaffe. Foreløbig er der ikke sat dato på møderne, men planlægningen er gået i gang, oplyser Michael Wittrup, der er projektleder i Vores By Brønderslev.