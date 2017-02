AALBORG: En 25-årig mand fra Aabybro er blevet varetægtsfængslet, sigtet for grov vold og røveriforsøg mod Cafe Pitstop på Vesterbro i Aalborg.

Episoden fandt sted sent fredag aften, hvor den unge mand kom ind på cafeen og truede den 27-årige kvindelige tjener på stedet med en kniv, mens han forsøgte at få hende til at udlevere penge fra kassen. Tjeneren pådrog sig lettere snitsår på halsen under overfaldet, idet røveren tilsyneladende fægtede så meget med kniven, at han ramte tjeneren undervejs.

Efterfølgende lykkedes det gæsterne på cafeen at overmande røveren, som blev tilbageholdt, indtil politiet nåede frem og kunne anholde ham og sigte ham for røveriet.