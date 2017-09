Californien vil stoppe grænsemur og sagsøger Trumps regering

Den amerikanske delstat Californien sagsøger Donald Trumps administration. Det sker i et forsøg på at forhindre opførelsen af præsidentens bebudede mur langs grænsen til Mexico.



Det fortæller justitsministeren i USA's mest folkerige stat, demokraten Xavier Becerra, på et pressemøde i San Diego.



Myndigheder i Californien argumenterer for, at den føderale regering overskrider sine beføjelser ved at frasige sig miljørevisioner og andre love.



- Endnu en gang har administrationen ignoreret love, som den ikke bryder sig om, for at genoplive en kampagne, der ønsker at bygge en mur på vores sydlige grænse, siger Xavier Becerra.



Samtidig skriver Californiens guvernør, Jerry Brown, i et brev til ministeriet for indenlandsk sikkerhed, at en mur vil "ødelægge en vigtig og flittigt benyttet kommerciel korridor".



Den amerikanske justitsminister, Jeff Sessions, er dog af en anden opfattelse.



Efter nyheden om søgsmålet siger han således, at han forventer, at regeringen vil sejre i samtlige juridiske udfordringer, der måtte vise sig i forbindelse med muren.



- USA's regering har kontrollen over den grænse (mellem Mexico og USA, red.) og et ansvar for at sikre den, siger Jeff Sessions.



Søgsmålet fra Californien kommer, samtidig med at private entreprenører forbereder sig på at bygge otte prototyper af muren.



Prototyperne skal bygges over en strækning på 38 kilometer i San Diego og knap fem kilometer i Calexico.



Muren var et centralt element i Donald Trumps valgkamp. Men der har været problemer med at indfri løftet, siden rigmanden blev valgt som præsident.



Blandt andet har eksperter ifølge The Washington Post vurderet, at prisen kan blive helt op mod 150 milliarder kroner.



Trump har hele tiden sagt, at Mexico skal betale for muren. Det har mexicanerne dog blankt afvist.



Grænsen mellem USA og Mexico er omkring 3100 kilometer lang.



Der er allerede opsat hegn på cirka 1100 kilometer af strækningen. Resten er enten åben for overgang, umulig at krydse eller umulig at bygge på.



Donald Trump har tidligere sagt, at hans grænsemur vil strække sig over 1600 kilometer.



/ritzau/AP