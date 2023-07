Ukendt redningsmand hjalp Camilla i byen, da hun mimede "hjælp"

AALBORG:En oplevelse i Jomfru Ane Gade har efterladt Camilla Kjeldgaard Lindt med en følelse af taknemmelighed.

En taknemmelighed til den fremmede unge mand, som var hurtig til at reagere, da hun fik øjenkontakt med ham og som med en omfavnelse reddede hende fra en grænseoverskridende oplevelse, hun ikke kunne se sig selv ud af.

Fra festlig til fastfrossen

Fredag aften er Camilla Kjeldgaard Lindt i byen for at fejre, at hendes søster er blevet HF-student. Hun danser rundt på diskotekerne med en af søsterens veninder, som på et tidspunkt skal på toilettet.

Mens veninden går på toilettet venter Camilla Kjeldgaard Lindt udenfor, hvor hun fik øjenkontakt med en ung mand.

- Vi er gået ovenpå for at gå på toilettet, hvor jeg står og venter på et plateau lidt væk fra de andre gæster. Der sidder en mand, som jeg smiler til, siger Camilla Kjeldgaard Lindt.

- Jeg er generelt meget glad, når jeg går i byen og er festlig og danser og smiler til folk.

Men den unge mand misforstår tilsyneladende intentionen med smilet. Han kommer hen og svinger Camilla rundt et par gange, som om de danser, men begynder herefter at trække sig tæt på hende og tage på hende.

- Jeg husker, at han holder mig meget tæt, og begynder tage mig på steder, han ikke skal, og jeg fryser simpelhent, fordi det er ubehageligt, siger hun.

- Måske kunne jeg selv have sagt fra, men jeg går ligesom ind i mig selv, fordi han er så grænseoverskridende.

Redningsmanden

Ud af øjenkrogen ser Camilla en ung mand, som hun forsøger at få øjenkontakt med. Da det lykkes mimer hun "hjælp" og rækker armene frem mod ham.

- Han tøver ikke et sekund. Han kommer over og omfavner mig og taler til mig, som om vi kender hinanden, siger Camilla Kjeldgaard Lindt.

Redningsmanden lægger armen om hende og leder hende væk fra situationen og den omklamrende mand.

Camilla og redningsmanden fortsætter herefter videre i byen hver for sig, men episoden har sat sine spor i hende.

Følelsen fylder

Camilla Kjeldgaard Lindt har efterfølgende tænkt meget over situationen, som har efterladt en stærk følelse i hende. Ikke af frygt, men af taknemmelighed for, at der stod en klar til at redde hende fra en ubehagelig situation, før det eskalerede.

- Det er forskelligt, hvornår folk føler sig utrygge, og det kan ske lynhurtigt, som det også gjorde for mig. Derfor er jeg bare super taknemmelig for, at der var en, der stod klar til at redde mig, og at han ikke tøvede ét sekund, siger Camilla Kjeldgaard Lindt.

Hun fik aldrig fat i den unge mands navn, men hvis han læser med, vil hun gerne sige én ting til ham.

- Tak, fordi du reagerede.

Gør som den unge mand

Camilla er ikke blevet utryg for at gå i byen efter episoden. Det er heller ikke første gang, hun oplever at en fyr, bevæger hænderne et sted hen, hvor han ikke skal.

Men det er første gang, hun har oplevet at reagere så voldsomt.

Derfor vil hun gerne opfordre andre til at skride ind, hvis de ser noget lignende udspille sig.

- Det er vigtigt at have fokus på, at vi også kan hjælpe hinanden. Det er så lidt, der skal til, men det gør en kæmpe forskel, siger hun.