Canadisk kulde tvinger pingvinerne indendørs

En pingvin skulle ellers kunne klare en smule kulde, skulle man tro, men det er ikke altid tilfældet.

I Nordamerika er der i øjeblikket en kuldebølge, og det gælder også i byen Calgary i Canada.

I byens zoologiske have går der en flok kongepingviner rundt. Selv for dem er kulden nu blevet for meget.

Temperaturen har været nede på bidende minus 25 grader, og det har ifølge avisen The Independent fået havens dyrepassere til at bringe pingvinerne indendørs.

Det er for koldt for dem ude.

- På dage, hvor det er så koldt, må vi træffe valget for dem. Men på andre dage giver vi dem valget mellem at gå ud eller blive inde, som det nu passer dem, siger Larissa Mark, kommunikationschef i Calgary Zoo, ifølge avisen.

Sagen er, at der findes flere forskellige arter pingviner, som alle lever på den sydlige halvkugle.

Og kongepingviner som dem i Calgary er slet ikke vant til hård frost. De lever i den sydlige del af lande som Argentina og Chile.

Kejserpingviner derimod er noget mere hårdføre. De bliver godt en meter høje og vejer omkring 40 kilo og er dermed større end kongepingvinerne.

Kejserpingvinerne lever kun på Antarktis og er dermed ikke ukendte med strenge frostgrader.

I øvrigt har den canadiske kulde ikke skræmt besøgende væk fra Calgary Zoo.

- Byens indbyggere er nogle hårde nysere. En kop varm chokolade og et bål, og så kommer de og nyder Zoolights, siger Larissa Mark med henvisning til et særligt lysshow, som haven har arrangeret.

- Besøgstallet er godt. Det er på højde med sidste år.

Den canadiske avis Global News har ifølge The Independent talt med Zoo-gæsten Bill Robinson, der besøger haven med sine to børn.

- Du ved, hvis pingvinerne er indendørs, så er det et tegn på, at det er koldt. Men så længe man er klædt på til det, så har vi det sjovt uden for.

/ritzau/