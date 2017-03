NIBE: Den 57-årige canadiske rockmusiker Bryan Adams er som det tredje og sidste internationale hovednavn offentliggjort til årets Nibe Festival.

Bryan Adams spiller på festivalens førstedag, onsdag 28. juni, og kommer dermed til at udgøre første trin i den internationale tretrinsraket, der desuden består af popprinsessen Emeli Sandé, der optræder torsdag, og hiphop-duoen Rae Sremmurd, der går på scenen fredag.

Kæmpestor i firserne

Bryan Adams har været en verdensstjerne, siden han i 1983 udgav albummet "Cuts Like A Knife", og i det følgende tiår genlød hans let hæse vokal på alverdens store scener, kulminerende i starten af halvfemserne, hvor hans største hit "(Everything I do) I do it for you" i ugevis lå nummer et på alverdens hitlister, godt hjulpet på vej af, at sangen blev brugt som titelsang i filmen "Robin Hood - den fredløse" med Kevin Costner i hovedrollen.

Siden har Bryan Adams’ popularitet været for nedadgående, men han turnerer stadig flittigt og samler ganske mange folk til sine livekoncerter. For Nibe Festival har det været afgørende, at han altid lever varen og med sin udadvendte mainstream-rock passer fint ind i et festivalkoncept.

Stadig skarp

- Der vil måske nok være dem, der mener, at Bryan Adams er en falmet stjerne, men jeg hørte en del af hans koncert i Forum i København for en måneds tid siden, og han er altså stadig skarp. Han har jo et fantastisk bagkatalog og skriver stadig nye sange, og så appellerer han til en bred målgruppe, også mange unge, siger festivalleder Peter Møller Madsen.

Bryan Adams har som nævnt lige været i Danmark, hvor han gav to koncerter i Aarhus og København. Han var senest i Nordjylland i 2015, hvor han spillede i Arena Nord i Frederikshavn. Året før gav han intimkoncert i Aalborghallen.