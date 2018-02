Cape Town udsætter vandkrise en måned

"Dag nul", som er den dag, hvor vandforsyningerne i millionbyen Cape Town bliver lukket på grund af tørke og ekstrem vandmangel, er udsat fra 16. april til 11. maj.

Baggrunden for udsættelsen er nye beregninger, som viser, at landmænd uden for Cape Town vil bruge mindre vand end tidligere beregnet.

Derudover har frugtplantager i området overført vand til byens forsyningssystem, da der har været tilstrækkeligt med nedbør til, at de har kunnet sikre deres avl, skriver avisen News 24.

Den 1. februar blev der indført nye vandregler i Cape Town i et forsøg på at hindre "dag nul".

Indbyggerne har nu kun lov til at bruge 50 liter vand dagligt. På "dag nul" bliver vandrationerne halveret til 25 liter, og 200 vandstationer bliver lukket.

Omkring en fjerdedel af Cape Towns indbyggere bor i slumområder, hvor der ikke er indlagt vand, men hvor alle skal hente det vand, som de har brug for, ved offentlige vandhaner.

Hvis vandhanerne løber tør, ventes det, at folk skal hente vand ved standere rundt om i byen. Standerne fyldes med vand fra tankbiler.

En mangeårig tørke og øget befolkningstilvækst ligger til grund for vandkrisen, men eksperter fremhæver, at klimakrisen også har spillet afgørende ind.

Byen er stadig afhængig af vand fra vandreservoirer og nye projekter som afsaltningsanlæg, der vil gøre det muligt at anvende havvand, ligger et godt stykke ud i fremtiden.

Mange forskere følger udviklingen i Cape Town, da storbyen står til at blive den første storby uden vand.

Cape Town ligger på Jordens sydlige halvkugle, hvor det i øjeblikket er sommer. Regnsæsonen ventes først at indtræffe i maj.

Byens myndigheder er blevet kritiseret for ikke at have indført vandrestriktioner langt tidligere.

