Caris og kirken har indtaget campen: De unge elsker det

NIBE:En lang kø danner sig foran, hvad der ved første øjekast ligner en virkelig fed camp.

Borde/bænke sæt er fyldte med unge mennesker, der spiller brætspil, spiser og hygger sig.

Bagved køen står Caris Johansen og snakker med nogle unge fyre.

Hun er præst fra folkekirken og er iklædt den traditionelle præstekjole og krave.

- De her unge mennesker kommer ikke nødvendigvis i kirke på søndag. Det ved jeg godt, siger hun.

- Men det er vigtig for os at være her på festival, hvor de unge er. Lige midt på campen. Det er her vi har vigtige samtaler, og det er her vi får sået nogle frø til, at de unge kan komme til os - måske senere i livet - hvor de får brug for det, fortæller hun.

Gratis kage, strøm og vand

Inde i festival-kirken står fem frivillige og serverer gratis vand, kage, the og kaffe.

Og der er godt gang i kirken i alle de seks timer, de holder åbent, fortæller præsten.

- Her kan man bare komme og være. Man skal ikke præstere noget, og det er jo ikke ret mange steder mere, hvor man kan komme uden at præstere. Man kan lade sin telefon op - ligesom man selv kan blive "ladt lidt op".

'Safe House'-funktion på festival

Folkekirken er lidt af et mødested i Camp Øst. Men også et sted, hvor de unge festivalgæster kan søge hjælp, hvis de bliver for fulde.

- Har man fået for meget at drikke, bliver man ikke smidt ud her i Folkekirken. Så tilbyder vi i stedet for et glas vand. Vi har en 'Safe House'-funktion, som vi altid har haft på festival længe før det eksisterede i Jomfru Ane Gade, siger Caris Johansen.

Caris Johansen var også festivalpræst sidste år, og glæder sig over mange unge mennesker, som hun genkender fra sidste år.