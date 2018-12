Caroline Wozniacki åbner sæsonen mod tysker på onsdag

AUCKLAND: Det bliver først natten til onsdag dansk tid, at tennisstjernen Caroline Wozniacki skal i aktion for første gang i 2019-sæsonen.

Hun varmer op til grand slam-turneringen Australian Open ved at spille ASB Classic i Auckland, og danskerens kamp i første runde mod Laura Siegemund er ikke på programmet på årets første dag, fremgår det af turneringens hjemmeside.

Dermed må Wozniacki og hendes tyske modstander vente indtil onsdag 2. januar med at komme i aktion.

Danskeren er topseedet i turneringen, mens Laura Siegemund har sikret sin deltagelse via en kvalifikationsturnering.

Her tabte tyskeren godt nok en kamp, men endte med at blive en "lucky loser", så hun alligevel fik en plads i hovedturneringen.

Laura Siegemund ligger nummer 113 på verdensranglisten. Den 30-årige tysker har aldrig tidligere mødt Wozniacki i en officiel WTA-kamp.

Det er femte år i træk, at Caroline Wozniacki tager hul på tennissæsonen i Auckland. I 2018 nåede hun finalen, hvor det endte med et nederlag til tyske Julia Görges.

Selv om danskeren altså først skal i aktion 2. januar, kan publikum i Auckland alligevel glæde sig over at skulle se tennis på øverste niveau 1. januar, når de de to tidligere verdensettere Venus Williams og Victoria Azarenka mødes.

