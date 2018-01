THY-HANNÆS: Den 24-årige verdensmester i Stand Up Paddling, Casper Steinfath, er Årets Thybo 2017.

I sin motivation sagde direktør for Sparekassen Thy, Ole Beith, blandt andet:

- Du har med din passion for din sport og den egn, du er rundet af, skabt noget helt unikt, og bidraget til at gøre Thy større og mere populær.

- Du har samtidig med din personlighed og positive livssyn brugt enhver lejlighed til at promovere Thy.

Ole Beith henviste i sin tale til Casper Steinfaths store engagement i forbindelse med Copencold Hawaii - VM i SUP, der blev afviklet i september sidste år i et delt værtskab mellem København og Vorupør.

- Du har stillet dig selv til rådighed for, at projektet skulle blive intet mindre end det bedste verdensmesterskab nogensinde, sagde Ole Beith.

Arrangementet er foreløbigt belønnet med en nominering til prisen som World Paddle Awards.

Casper Steinfath, der stammer fra Klitmøller, havde skrevet nogle stikord til sin takketale i hånden:

- Jeg er helt rundt på gulvet og berørt. Jeg føler mig ydmyg over at blive Årets Thybo. Lige nu føler jeg, det er den største anerkendelse, jeg kan få for det, jeg går og laver, sagde den 24-årige surfer.

Han fortalte om den helt euforiske stemning, som han føler sig i, når han har været ude i verden og kommer hjem til Thy.

Årets Thybo er indstiftet i 1998 af det daværende Thy Erhvervsråd og Sparekassen Thy.

Hæderen går til en person, der har markeret sig og gjort Thy kendt inden for erhvervsmæssige, kulturelle, sportslige eller turistmæssige tiltag.

Casper Steinfath er den anden idrætsudøver, der får prisen. Den første var fodboldspilleren Jesper Grønkjær.

Prisen består - udover æren og hæderen - af en bronze statuette af Thistedpigen. Et kunstværk der er udført af kunstneren Henning Wienberg.