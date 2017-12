Catalansk eksleder inviterer Rajoy til møde i Bruxelles

Efter en valgsejr til separatistiske partier ved et regionsvalg torsdag i Catalonien må centralregeringen i Madrid og premierminister Mariano Rajoy acceptere en dialog.

Appellen kommer fra den tidligere leder Carles Puigdemont, der blev fjernet fra posten som Cataloniens præsident efter en uafhængighedserklæring.

Men mødet skal finde sted uden for Spanien, understreger den catalanske ekspræsident, som frygter straf i hjemlandet.

- Jeg er klar til at møde Rajoy i Bruxelles eller i et andet land inden for EU. Bare ikke i Spanien, siger Puigdemont på pressemødet i Bruxelles.

Tre partier, der går ind for at gøre Catalonien selvstændigt, opnåede et spinkelt flertal ved regionsvalget.

- Det er på tide med en betingelsesløs dialog. Jeg har ingen problemer med Rajoy, siger Carles Puigdemont.

Fredag klokken 14 vil Rajoy tale for første gang, siden det stod klart, at separatistpartier har sejret ved regionsvalget.

Den tidligere regionspræsident, der har søgt tilflugt i Belgien af frygt for retsforfølgelse i hjemlandet, mener, at det "er på tide at rette op på de skader, der er sket".

- Separatist eller ej. Vi ønsker et bedre land, siger Puigdemont.

Han nævner også, at "vi i det mindste har fortjent retten til vore sæder".

Krisen brød for alvor ud 1. oktober, da et flertal i Catalonien ved en folkeafstemning stemte for løsrivelse fra resten af Spanien. Valgdeltagelsen var lav, og spansk politi forsøgte at forhindre afstemningen.

Folkeafstemningen var erklæret ulovlig af forfatningsdomstolen i landet. Men de separatistiske partier brugte den til at sige, at de havde fået mandat til at udråbe catalansk selvstændighed.

Det fik senere centralregeringen til at sætte Cataloniens selvstyre ud af kraft og udskrive nyvalg.

