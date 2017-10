Catalonien giver uklart svar om selvstændighed

DANMARK: Præsidenten for den selvstyrende spanske region Catalonien, Carles Puigdemont, giver i et brev til Spaniens premierminister ikke noget klart svar på spørgsmålet om, hvorvidt hans region har erklæret sig selvstændig eller ej. Men han foreslår en dialog over de kommende to måneder.

Han foreslår premierminister Mariano Rajoy, at de mødes så hurtigt som muligt for at drøfte situationen i Catalonien.

Svaret fra Puigdemont synes at undvige kravet fra Rajoy om, at Catalonien skal svare på, hvorvidt det har erklæret sig uafhængigt.

Den spanske regering havde fastsat mandag formiddag klokken 10.00 som tidsfrist for et svar på spørgsmålet.

Tidsfristen fra regeringen blev fastsat i kølvandet på en catalansk afstemning om løsrivelse fra Spanien for godt to uger siden. Ifølge de regionale myndigheder var 90 procent af de afgivne stemmer et "ja" til at løsrive sig.

Blot 43 procent af indbyggerne deltog dog i afstemningen, som Spanien på forhånd havde erklæret forfatningsstridig.

Umiddelbart efter catalanernes "ja" udtalte Carles Puigdemont, at Catalonien ville "blive en uafhængig stat". Efter sin tale underskrev han også det, der lignede en selvstændighedserklæring for rullende kameraer.

Senere sagde han dog, at han havde suspenderet sin beslutning og først ville komme med en officiel udtalelse senere. Det skete for at gøre plads til forhandlinger med regeringen i Madrid.

