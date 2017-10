Catalonier vil bare gerne have lov at stemme

BARCELONA: I en lille by omkring en time fra Barcelona står catalanske Elisabet Navais foran en lokal skole sammen med omkring 200 andre cataloniere.

Der har været folk samlet foran skolen siden klokken 05 søndag morgen for at være sikre på, at politiet ikke skal forhindre dem i at stemme til et valg om Cataloniens uafhængighed.

- Den spanske regering siger, at vi ikke må stemme. Men vi cataloniere mener, at alle har ret til at stemme i et demokratisk land. Det vil vi gøre, så vi er nødt til at beskytte vores skoler, siger 37-årige Elisabet Navais.

Hun bor og arbejder til daglig i Aarhus, men er rejst til sin hjemby Reus for at få mulighed for at stemme. Hun er gået gaden blandt andet sammen med sin 70-årige far.

Spaniens regering og domstolene har erklæret afstemningen forfatningsstridig.

Regeringen i Madrid har lovet at forhindre, at afstemningen bliver gennemført. Det er blandt andet sket ved at lukke stemmelokaler og beslaglægge millioner af stemmesedler.

Men over alt i Catalonien er folk samlet foran skolerne, der skal fungere som valgsteder fra søndag klokken 9.

Ifølge Elisabet Navais har der været livlig kommunikation på de sociale medier frem mod søndag, hvor den catalanske regering har opfordret folk til at møde op foran skolerne.

- Det hele foregår meget stille og roligt, og alle er i godt humør. Folk snakker bare stille sammen. Hvis politiet kommer, vil vi kun udføre fredelige protester. Der skal ikke være vold, siger Elisabet Navais.

- Den spanske regering kan ikke lukke skolerne, hvis der foregår aktiviteter. Så folk finder på alle mulige aktiviteter. Der er for eksempel en sten-saks-papir-turnering og koncerter, siger hun.

Elisabet Navais er glødende tilhænger af et selvstændigt Catalonien. Men udfaldet af afstemningen er ikke det mest afgørende for hende.

- Catalonien har været undertrykt af den spanske regering i mange år. Nu er det nok. Vi har vores egen regering, vores eget sprog og vores egne regler.

- Vi vil være et uafhængigt land. Eller i hvert fald bare en gang for alle selv have ret til at stemme, om vi skal være et uafhængigt land. Så må vi se, hvad flertallet bestemmer, siger hun.

