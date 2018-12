CBS-leder føler sig misforstået i sag om højskolesang

KØBENHAVN: Det har onsdag vakt stor debat, at en leder på CBS undskyldte over for en forsker, at sangen "Den danske sang er en ung blond pige" blev sunget til et internt møde.

Forskeren opfattede sangen som ekskluderende på grund af den beskrivelse af den danske sang om en ung blond pige.

Episoden er beskrevet af Kristeligt Dagblad, der også citerer Mads Mordhorst for, at sangen nok ikke vil blive sunget igen.

- Jeg er i dag blevet interviewet til Kristeligt Dagblad og det har ført til en artikel, som er blevet voldsomt vinklet.

- Jeg kan se, at jeg her er blevet tolket ind i en identitetspolitisk ramme, som jeg ikke deler, skriver Mads Mordhorst, viceinstitutleder på CBS, på Facebook.

Kristelig Dagblad oplyser, at Mads Mordhorst har fået alle citater til gennemsyn inden publicering.

Historien har fået en lang række politikere til tasterne på sociale medier, hvor både statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og justitsminister Søren Pape Poulsen (K) har ytret deres uenighed i udsagnene.

Ifølge Mads Mordhorst, der oplyser, at han ikke har yderligere kommentarer ud over sit opslag på Facebook, var episoden dog uden dramatik.

- Episoden, som artiklen bygger på, ligger næsten to år tilbage, og var en konkret episode.

- Efterfølgende talte vi om den, og der var ikke nogen, hverken blandt de ansatte eller i ledelsen, som var af den opfattelse, at den skulle føre til ændringer i forhold til regler eller andet.

- Modsat af hvad Kristeligt Dagblad skriver, førte den netop ikke til en ’æreskrænkelsessag’, skriver Mads Mordhorst på det sociale medie.

Han understreger efterfølgende, at "et universitet er et sted, hvor der skal være højt til loftet, frie meningsudvekslinger og så få regler som mulig".

Kristelig Dagblads artikel skriver ikke ordet "æreskrænkelsesag" men skriver "krænkelsessag".

Avisen oplyser til Ritzau, at Mads Mordhorst har haft alle citater til gennemsyn og godkendt dem inden publicering.

