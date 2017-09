Maraton for de mindste

THISTED: - Vi vil gerne give glæden ved at bevæge sig videre til børnene, sagde Charlotte Frost Nielsen, idrætsdagplejer og medarrangør af centimeter-maratonet.

Efter en let opvarmning blev børnene, dagplejerne, forældre og bedsteforældre sendt ud på ruten. Enkelte friske børn lagde sig straks i front, mens nogle blev kørt rundt i barnevognen. Der er mange måder at gennemføre et maraton på.

Børnene havde alle fået numre på, som en rigtig maratonløber, og numrene stammer fra det nyligt overståede Nationalpark Thy Maraton.

- De kontaktede os allerede inden deres start og spurgte, om vi ikke skulle bruge nogle numre igen i år, fortalte Jens Andersen, idrætsdagplejer og medarrangør af centimeter-maratonet.

Alle dagplejere og vuggestuer fra Thisted kommune var inviteret til at deltage i centimetermaratonet.

- Det jeg tror, der afholder nogen fra at komme er transporten. Det er et kæmpe ansvar at køre med børnene, sagde Jens Andersen.

Pingvinen Pondus fra Danske Bank lagde også vejen forbi med vingummi til børnene.

Efter de små havde gennemført rutens 42.195 centimeter var der en godtepose til dem med lidt frugt, juice og andre søde sager, og ikke mindst et diplom og en guldmedalje.

- Det var rigtig godt og super med Pondus der kiggede forbi. Det synes de små også, sagde Kristine Klitgård Lund, privat børnepasser, som forventer at vende tilbage, når der igen bliver holdt centimetermaraton til næste år.