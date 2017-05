Central plads under forandring

De ituklippede rester af de eksisterende bygninger skal fjernes med en vis forsigtighed - blandt andet for ikke at skade den nærliggende domkirke.

AALBORG: Det skrider fremad med omformningen af Budolfi Plads. Hidtil har bygningsarbejderne brugt en del tid på at fjerne miljøgener i den eksisterende bebyggelse (SuperBrugsen og p-anlægget) i form af giftig maling, asbest og lignende, og det er man nu så langt med, at man er gået i gang med at klippe beton og bygninger i stykker for at kunne fjerne dem.

- Det er et arbejde, der skal gøres lige så forsigtigt af hensyn til de øvrige bygninger i området - blandt andet domkirken, forklarer projektleder Karin Højlund fra Aalborg Kommune.

Planerne for Budolfi omfatter både et nyt, grønt byrum, huse til boliger og erhverv og et nyt p-anlæg med indkørsel i niveau med Vingaardsgade, og derfor kommer der også til at gå en rum tid, inden arbejdet er færdigt. Så de mange, der savner de nedlagte p-pladser i området, må væbne sig med tålmodighed.

- De kommer ikke igen, før byggeriet er færdigt i efter-året 2019, fortæller Karin Højlund.

Råhus og beton i slutningen af 2017

Karin Højlund forklarer, at det ikke er muligt at etablere et underjordisk p-anlæg, hvor der skal graves ret langt ned i jorden, fordi området er fyldt med arkæologiske fund og rester. Så det nye p-anlæg vil - ligesom en del af det hidtidige - have indkørsel i niveau med Vingaardsgade, hvor der bliver 98 offentligt tilgængelige parkeringspladser samt et antal, der bliver forbeholdt beboerne i de nye huse, i den p-kælder, der var under SuperBrugsen.

- Men der skal alligevel bores nogle huller til pæle og så videre, så det bliver noget af det næste, vi går i gang med, fortæller Karin Højlund.

Ifølge projektchef hos NCC Jakob Søe Lundgaard går alt indtil videre efter planen, så når pælefunderingen er slut, går man i gang med at arbejde på råhuset og støbe beton til de nye bygninger og p-anlæg.

- Det kommer til at tage et stykke tid endnu, inden man kan se noget, der stikker op over jorden. Vi går formentlig i gang med råhuset og betonen i slutningen af 2017, så arbejdet med husene ovenpå går først i gang i 2018, forklarer han.

Langsommere end beregnet

Omdannelsen af Budolfi Plads er så stort et projekt, at det også omfatter omdannelse af gaderne Budolfi Plads, en del af Algade samt betalingsparkeringspladsen ved Strandstien. Derfor benytter man også lejligheden til at renovere de gamle forsyningsledninger og forberede området til separatkloakering. Og det er det arbejde, der i øjeblikket generer trafikken i Vingaardsgade, der har været spærret af længe.

- Det går en lille smule langsommere, end vi havde regnet med. Blandt andet fordi museet har gjort flere fund og har haft brug for længere tid til at grave i, fortæller fællesprojektleder Søren Barbré Pedersen fra Envidan.

Han tør derfor ikke sætte en eksakt dato for, hvornår gaden bliver åben igen, men aftalen er, at der under alle omstændigheder skal være asfalt på til DGI’s landsstævne i Aalborg i slutningen af juni måned.

- Så må vi lave det sidste bagefter, hvis vi stadig ikke er færdige til den tid, tilføjer han.

50 meter skal graves op

Efter Vingaardsgade kommer turen til Algade, hvor der også kommer til at være omkring 50 meter, der skal graves op - nemlig på strækningen fra Boulevarden og hen til Budolfi Plads.

- Ledningsarbejdet går lidt langsommere, end det plejer. Men det omfatter også alt fra kloak til vand, gas og fjernvarme til hele området, for fra kommunens side var der selvfølgelig et ønske om, at vi laver det hele, inden der kommer fin belægning på gaderne, siger Søren Barbré.