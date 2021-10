Længere responstider i Nordjylland - men lige så stor chance for at overleve hjertestop

KØBENHAVN:Der er ikke nævneværdig forskel på chancen for at overleve et hjertestop, hvis man falder om ude på landet eller i en tætbefolket by.

Det er, selv om en ambulance i mange tilfælde er længere tid om at nå frem til tyndt befolkede områder.

Det viser nye tal fra Dansk Hjertestopregister.

- Vi har kigget på, hvordan overlevelsen er blandt folk, der får hjertestop i private hjem henholdsvis i tyndt befolkede områder, lidt tættere befolkede områder og tæt befolkede områder.

- Der er ikke noget, der tyder på, at der er forskel i overlevelsen på de tre områder, siger læge Kristian Bundgaard Ringgren til Ritzau.

Han er tilknyttet Hjertestopregistret og forsker i netop forholdet mellem bosætning og hjertedød.

Ifølge ham kan resultaterne skyldes, at Danmark har mange frivillige hjælpere.

- Hvis jeg skal give et bud, så tror jeg, at det hænger sammen med, at vi har mange danskere, der - uanset hvor hjertestoppet sket - er hurtige til at træde til og giver hjerte-lunge-redning af høj kvalitet.

- Vi ved, at mange danskere er godt uddannede i det og har taget kurser. Procentmæssigt er vi også nogle af dem i verden, som er allerbedst til at træde til, siger han.

Ifølge Jyllands-Posten er det kommunerne Hjørring og Brønderslev, der har nogle af landets længste responstider, når det handler om at få ambulancer frem til tilskadekomne, syge eller folk med hjertestop.

I Hjørring varede det i kontraktåret 2020-2021 i gennemsnit ti minutter og ti sekunder, inden en Falck-ambulance var fremme.

Nogle gange var et andet udrykningskøretøj hurtigere fremme, for eksempel en akutlægebil. Det varede i gennemsnit ni minutter og 48 sekunder, før første vogn var på stedet. Det viser tal fra Region Nordjylland.

For at afsøge overlevelsen i forskellige egne af Danmark, har Kristian Bundgaard Ringgren opdelt landet i tre lige store dele efter antal beboere per hektar.

I de tyndest befolkede egne bor der mellem 1,8 og 4 personer. I midtergruppen er befolkningstallet 4-12 mennesker per hektar. Og i de tættest befolkede områder bor der 12 eller flere per hektar.

Og der er altså ikke nogen "nævneværdig forskel" mellem overlevelsen i de tre områder, siger forskeren.

Han understreger, at hans forskning går på alle bevidnede hjertestop - både ude og hjemme. Samtidig er chancen for at overleve hjertestop generelt større i det offentlige rum end i private hjem, siger han.

/ritzau/