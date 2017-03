Mand anholdt for drab

- På udenrigsområdet går vi en spændende tid i møde. Udover de allerede nævnte nyheder ser vi meget frem til 26. marts, hvor SAS åbner en rute til Oslo med fem afgange om ugen, og lige så mange retur, til glæde for såvel erhvervslivet som turismen, siger direktør Søren Svendsen fra lufthavnen.

KLM indsatte søndag 19. februar en fjerde daglig afgang til Amsterdam fem uger tidligere end først planlagt, Norwegian øger fra sidst i marts fra to til tre ugentlige returflyvninger mellem Aalborg og London, og til efteråret begynder Ryanair at flyve tre gange ugentligt, ligeledes til London.

Indenrigstrafikken gik nemlig frem for 16. måned i træk, denne gang med 4,6 procent til 67.693 passagerer på ruterne mellem Aalborg og København.

Det betyder dog ikke, at lufthavnen ikke kan melde om fremgang.

AALBORG: For en gangs skyld kan Aalborg Lufthavn ikke melde om rekord i sin månedlige opgørelse af trafikken.

Chartertrafikken steg med over 10 procent i februar.Arkivfoto

