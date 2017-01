NORDJYSKE Plus

Politiet kan mandag ikke sige, om der var glat på vejen, eller om der er en teknisk forklaring på, at lastvognen ikke blev bremset.

Men af ukendte årsager trillede den derefter ned igen og ramte et hus.

Politiet har fået oplyst, at lastvognen umiddelbart før ulykken bakkede op ad vejen.

Tankvognen var kørt ud til Hjarbæk for at aflevere brændstof på en stejl vej, som fører ned mod Hjarbæk Fjord, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi.

