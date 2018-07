Chauffør narrede festivalgæst med ud at køre

NIBE: Det var en lidt ivrig taxachauffør, en 43-årig kvinde natten til fredag blev udsat for, da hun skulle hjem fra Nibe Festival.

For kvinden blev prajet af en mand i en mørk personbil, der gerne ville køre hende hjem - og som altså ikke mindede meget om en autoriseret taxachauffør.

Det skriver Nordjyllands Politi i døgnrapporten.

Manden oplyste, at han kørte flextaxa i Randers. Han havde dog ikke sit taxameter med sig - derfor lånte han kvindens dankort, og kørte det gennem en uautoriseret maskine.

Nordjyllands Politi skriver, at da de nåede kvindens bopæl, fornemmede hun, at manden forsøgte at komme til hendes taske. Hun blev mistænksom, og ville derfor gerne have et billede af nummerpladen på mandens bil. Det fik manden til at tage kvindens mobil under påskud af at ville tage det ønskede billede.

Han leverede kort efter mobilen tilbage og skyndte sig at køre fra stedet, før kvinden kunne opdage, at der ikke var noget billede af nummerpladen på hendes mobil.