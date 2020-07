Chauffør stak af fra studentervogn: Manglede lastbilkørekort

KØBENHAVN:Det var langtfra alle chauffører og vognmænd, der havde papirerne og udstyret i orden, da politiet i sidste uge undersøgte en lang række studentervogne på Sjælland og Lolland-Falster.

Fra torsdag til søndag blev 66 studentervogne kontrolleret. Der blev fundet 48 lovbrud, og 22 chauffører og vognmænd blev sigtet.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

Politiet forsøgte at påvirke studenternes festligheder så lidt som muligt ved kontrollerne, men i nogle tilfælde var det nødvendigt med et decideret forbud mod, at lastbilerne kørte videre.

Nogle studentervogne var klargjort, men var endnu ikke ude at køre, mens andre var undervejs med ladet fuld af nyudklækkede studenter.

Blandt andet fandt politiet, at der ikke var styr på chaufførernes køre-hvile-tider, og passagerernes siddepladser var ikke sikret på alle lastbiler.

Nogle studenter sad på paller, der ikke var fæstnet til ladet, fortæller politikommissær Henrik Fobian.

Han er leder af Tungvognscenter Øst under Midt- og Vestsjællands Politi, der gennemførte kontrollerne.

- Hvis du forestiller dig, at sæderne på lastbilen er paller, der ikke er skruet fast, og man så er involveret i et færdselsuheld, hvor pallerne kører rundt, og der står unge på ladet.

- Så kan man se for sig, hvor alvorligt det kan blive, siger Henrik Fobian.

Fire studentervogne med alvorlige mangler fik forbud mod at køre videre, men fik mulighed for at rette op på problemerne.

Hvis ikke de på stedet kunne rette manglerne, måtte de ud og finde en anden lastbil til studenternes tur.

- Andre manglede at medbringe dokumentation for deres køretøjer eller havde ikke medbragt deres chaufføruddannelsesbevis, siger Henrik Fobian.

I et tilfælde stak chaufføren på en studentervogn af under politiets kontrol. Senere blev manden fundet, og da viste det sig, at han ikke havde kørekort til lastbil - og dermed ulovligt kørte rundt med studenter.

De sigtede chauffører og vognmænd kan se frem til bøder i forskellige størrelser.

