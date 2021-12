Chef har sagt op og slipper for mulig disciplinærsag

KØBENHAVN:Afdelingschef i Udlændinge- og Integrationsministeriet Line Skytte Mørk Hansen, der risikerede en disciplinærsag på grund af instrukssagen, har sagt sit job op og har fået nyt arbejde uden for staten.

Dermed risikerer hun ikke længere en disciplinærsag for forløbet, der handler om, at asylpar, hvoraf den ene var mindreårig, blev adskilt i 2016.

Line Skytte var en af de embedsmænd, hvor Instrukskommissionen tidligere på året vurderede, at der er "grundlag for, at det offentlige søger at gøre et disciplinært ansvar gældende".

Udlændinge- og Integrationsministeriet oplyser, at en afdelingschef, som risikerede en disciplinærsag, har fået nyt arbejde.

- Det bemærkes, at en afdelingschef i ministeriet har fået nyt arbejde uden for det statslige område, og at vedkommende derfor har opsagt sin stilling i ministeriet og fratræder med udgangen af måneden.

- Der vil på den baggrund ikke blive taget stilling til et eventuelt videre disciplinært forløb for den pågældende, skriver ministeriet i en mail til Ritzau.

Ministeriet oplyser ikke, hvor Line Skytte Mørk Hansen har fået arbejde.

Efter Rigsrettens dom, hvor Støjberg mandag blev idømt 60 dages fængsel, skal det nu vurderes, om sagen skal føre til, at der indledes disciplinære forløb over for embedsmænd.

- Rigsretten har nu afsagt dom, og der vil derfor nu blive indledt en nærmere vurdering af, om rigsrettens dom – og Instrukskommissionens 2. delberetning – skal føre til, at der indledes disciplinære forløb over for medarbejdere i ministeriet, skriver ministeriet.

Det giver ikke nogen tidshorisont for, hvor lang tid det vil tage at vurdere sagerne.

Det var Line Skytte Mørk Hansen, der telefonisk orienterede vicedirektør Lene Vejrum i Udlændingestyrelsen, efter at Støjberg 10. februar 2016 i en pressemeddelelse havde meddelt, at hun ville adskille asylparrene.

Pressemeddelelsen nævnte ikke undtagelser, men Line Skytte har i Rigsretten forklaret, at hun fortalte, at der ville være undtagelser. Men Lene Vejrum har fortalt, at hun blev bedt om at adskille alle.

Rigsretten har lagt til grund, at Line Skytte instruerede Vejrum i, at styrelsen skulle gå i gang med at adskille parrene med det samme.

Selv om man kan blive straffet for falsk forklaring, vurderer professor emeritus i strafferet Jørn Vestergaard, at det er usandsynligt, at der vil blive rejst tiltale mod nogen i embedsværket for falsk forklaring.

Dels skal det bevises, at det var forsætligt, at man talte usandt, og dels har ingen pligt til at inkriminere sig selv.

Foruden Line Skytte Mørk Hansen pegede Instrukskommissionen på to andre embedsmænd i ministeriet.

Det drejer sig om Lykke Sørensen, der var afdelingschef indtil 2017 og i dag er politidirektør i Rigspolitiet. Den anden er Jesper Gori, der var kontorchef i ministeriet. Han er i dag juridisk rådgiver i ministeriet.

Desuden risikerer to embedsmænd i Udlændingestyrelsen disciplinærsager. Det gælder Lene Vejrum, der var vicedirektør og i dag er HR-direktør i Rigspolitiet, samt Ditte Kruse Dankert, der fortsat er kontorchef i styrelsen.

Andre embedsmænd har tidligere i forløbet forladt deres job i staten og skal derfor - ligesom Line Skytte - ikke undersøges. Det gælder blandt andet tidligere departementschef Uffe Toudal Pedersen, der er gået på pension.

