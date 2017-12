Chef truer ansat: Du kan godt bestille nye tænder

AARHUS: "Jeg er lige begyndt at lege med dig."

"..Du kan ligeså godt bestille nye tænder igen, det bliver dyrt for dig."

Et løntjek hos 3F Transport, Logistik og Byg i Århus er endt som et mareridt for den 46-årige chauffør Tim Hansen fra Østjylland.

Det skriver Fagbladet 3F.

Efter besøget i fagforeningen sendte hans arbejdsgiver ham en lang sms med trusler om vold – blandt andet at han ville slå Tim Hansens tænder ud.

Truslerne har fået et gammelt posttraumatisk stressyndrom til at blusse op hos Tim Hansen, der nu er sygemeldt og går til psykolog. Han er bange for, at vognmanden vil gøre alvor af truslerne, og hans kæreste er så skræmt, at hun er flyttet til en anden adresse.

- Hun græder og er stadig bange. Jeg har fået angst og er utryg. Jeg låser altid dørene og har et koben inden for rækkevidde, siger Tim Hansen til Fagbladet 3F.

Sagen startede, da Tim Hansen i april 2017 blev ansat hos vognmand Sam Davidsen, Lemvig, hvor han kørte flextrafik for trafikselskabet Midttrafik. Han gik til 3F Transport, Logistik og Byg i Aarhus, da hans juni-løn udeblev.

Udlånt til andet firma

3F henvendte sig til vognmanden, der oplyste, at Tim Hansen var udlånt til en underentreprenør: Vincent Sygetransport, Randers, der ejes af Aravinthan Thurairajahkanm, som er Sam Davidsens bror. Tim Hansen vidste ikke, at han var udlånt.

3F kontaktede Aravinthan Thurairajahkanm og bad om den manglende løn. Søndag 10. september modtog Tim Hansen sms’en med truslerne.

3F politianmeldte truslerne, men 10. november afviste advokaturchef ved Østjyllands Politi, Morten Holm, at rejse sigtelse.

"Begrundelsen for min afgørelse er, at politiet kun efterforsker de sager, hvor der er en rimelig formodning om, at der er sket noget strafbart. Det mener jeg ikke, at der er i dette tilfælde," skriver Morten Holm i sin afgørelse.

Syg af angst

- Politiet har sms-truslerne som bevis, og nu kan vognmanden bare grine. Sms’en påvirker stadig vores liv. Vi er bange, og jeg er blevet syg med angst, siger Tim Hansen, der har fået den løn, han havde til gode, efter at 3F kørte lønsagen.

Aravinthan Thurairajahkanm siger, at han sendte sms’en, fordi han mener, at Tim Hansen truede med at komme efter ham.

- Tim hidsede mig op, og det var ham, der startede. Men jeg var hidsig og fortryder sms’en. Den slags ligger slet ikke til vores familie. Vi er ikke involveret i slagsmål, bander eller kriminalitet, siger Aravinthan Thurairajahkanm.

3F har klaget til Statsadvokaten i Viborg over politiets afgørelse, og Tim Hansen har anmeldt voldstruslerne som en arbejdsskade.