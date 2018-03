Chefforhandler: Lockout rammer folkeskoler 100 procent

DANMARK: Kommer det til en lockout af de kommunalt ansatte, som KL har varslet, går det især ud over folkeskoler og daginstitutioner.

Det siger KL’s chefforhandler, Michael Ziegler (K).

- Det, vi har besluttet, er, hvilke områder, vi undtager, og så er det alt andet, der bliver påvirket.

- Folkeskoler vil blive ramt 100 procent, daginstitutioner vil blive ramt 100 procent, siger han.

Onsdag er man på et møde i KL’s bestyrelse blevet enige om at svare igen på ansattes varsel om strejke og varsle en lockout, hvis ikke der nås et forlig om de offentligt ansattes overenskomster.

Den kan træde i kraft 10. april, hvor kommunalt ansatte i så fald sendes hjem uden løn.

Op til 250.000 kommunalt ansatte vil blive omfattet af lockouten - cirka halvdelen af alle kommunalt ansatte og væsentlig flere end ved en strejke, hvor kun omkring 10 procent af de ansatte omfattes.

- Det er selvfølgelig dramatisk, og det er rigtig ærgerligt, at det er nået hertil. Vi har sådan set arbejdet på at undgå, at vi kom i den her situation, siger Michael Ziegler.

KL følger sin nedskrevne politik om at svare igen på strejkevarsler med lockout. Men i bestyrelsen, er man blevet enige om at undtage en række områder, så de mest skrøbelige borgere ikke lider overlast under en lockout.

- Der er nogle grupper i det her samfund, som er helt afhængige af hjælp fra kommunerne. Det gælder især på social og sundhedsområderne, men også i forhold til nogle botilbud og på handicapområdet, og dem ønsker vi at undtage.

- Så er det resten, der vil være omfattet. Et løst slag på tasken vil være i omegnen af 250.000, der bliver omfattet, siger Ziegler.

Også kommunale forsyningsselskaber, beredskaber og kommunalt ansatte i tog- og busselskaber vil blive undtaget.

På landets rådhuse vil man ifølge Ziegler køre med en form for nødberedskab, så der eksempelvis kan udbetales kontanthjælp.

