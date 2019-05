Chelsea knuser Arsenal i Europa League-finalen

BAKU: Med en 4-1-sejr over Arsenal vandt Chelsea onsdag for anden gang i klubbens historie Europa League-titlen.

Efter en kedelig første halvleg foldede Eden Hazard og holdkammeraterne sig ud efter pausen med fire scoringer.

Undervejs fik Arsenal reduceret til 1-3, men det var slet ikke nok til at hamle op mod de engelske Premier League-konkurrenter, der var både klogere og skarpere.

Duellen mellem de to London-rivaler blev spillet langt væk fra den engelske hovedstad i Aserbajdsjan.

Arsenal sværmede i kampens indledning om Chelsea-målet, men afslutningerne var for uskarpe.

Granit Xhaka var efter en halv time tæt på med et langskud, der snittede Chelsea-overliggeren.

Herefter begyndte et påpasseligt Chelsea-mandskab med Andreas Christensen i forsvaret at true Arsenal-målet.

Chelsea-angriberen Olivier Giroud, der spillede for finalemodstanderen fra 2012 til 2018, måtte før pausen se Petr Cech i Arsenal-målet komme i vejen for et skudforsøg. Chancen var dog kun et forvarsel om, hvad der var i vente.

Straks fra anden halvlegs start løb franskmanden fra sin oppasser, inden han kastede sig og fra godt ti meters afstand headede bolden i mål til 1-0 ude ved stolpen.

Med i alt 11 mål i Europa League endte Giroud som turneringens topscorer.

Ti minutter senere øgede angrebsmakkeren Pedro Rodríguez til 2-0, da spanieren modtog bolden fra Eden Hazard og fra midten af feltet sparkede den ind ved den fjerneste stolpe.

Hazard fjernede al tvivl om udfaldet med scoringen til 3-0, da belgieren midtvejs i anden halvleg sikkert udnyttede et straffespark, der var blevet begået på Giroud.

Med 20 minutter tilbage fik Arsenals Alex Iwobi fra kanten af Chelseas straffesparksfelt reduceret til 3-1 på et flot langskud.

Reduceringen faldt i kølvandet på et frispark, som Andreas Christiansen havde begået og modtaget en advarsel for.

Arsenal nåede aldrig at få fornemmelsen af, at det var muligt at kæmpe sig tilbage i kampen, før Eden Hazard havde sparket Chelsea på 4-1 på et kontraangreb.

Chelsea vandt senest Europa League i 2013. Turneringen blev spillet første gang i 2009/10-sæsonen og afløste Uefa Cuppen.

For Arsenal var finalenederlaget en ekstra bet, da holdet med en sejr kunne have kvalificeret sig til Champions League i næste sæson. Chelsea var i forvejen garanteret en plads i Europas største klubturnering.

/ritzau/