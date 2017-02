London. Chelsea virker ustoppelig i sin jagt på det engelske fodboldmesterskab. Lørdag sejrede holdet hjemme med 3-1 over en af konkurrenterne i toppen Arsenal og cementerede sin suveræne førsteplads.



Med sejren kom Chelsea på 59 point for 24 kampe, hvilket er 12 flere end Tottenham og Arsenal på de næste pladser. Tottenham har dog spillet en kamp færre ligesom Liverpool og Manchester City, der er 13 point efter Chelsea.

Lørdagens kamp vil nok mest blive husket for det fremragende solomål af Eden Hazard til 2-0, der reelt afgjorde kampen.

Den kunne have udviklet sig helt anderledes, hvis Arsenal i de indledende minutter havde udnyttet David Luiz' sløseri i forsvaret, men Arsenal-forsøget sneg sig lige uden om stolpen.

I stedet satte Chelsea sig på begivenhederne. Allerede efter 13 minutter gav det føring. Pedro Rodriguez serverede et indlæg, som Diego Costa i første omgang headede på overliggeren.

Da bolden dumpede ned efter en lufttur, havde Marcos Alonso taget perfekt afsæt til at heade føringen ind. Han blev den største i en duel med Hector Bellerin, som blev knockoutet af Alonsos arm og måtte lade sig udskifte.

Mod slutningen af halvlegen kom Arsenal frem til et par muligheder, og Gabriel Paulista burde have headet udligningen ind, da han blev spillet helt blank af Alex Oxlade-Chamberlain, men keeper Thibaut Courtois reddede forsøget.

Otte minutter efter pausen fik Chelseas Eden Hazard næsten tiden til at stå stille. Han modtog bolden i midtercirklen, hvorefter han afdriblede fire Arsenal-spillere, inden han afsluttede sololøbet med en kølig scoring til 2-0.

Arsenal havde ikke kvalitet til at komme tilbage. I stedet blev ydmygelsen total fem minutter før tid, da målmand Petr Cech sendte bolden direkte ud i fødderne på Cesc Fabregas, der nemt kunne sende bolden i det tomme mål til 3-0.

Først i overtiden lykkedes det Arsenal at pynte på resultatet på Olivier Girouds hovedstødsmål.

/ritzau/