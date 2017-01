HALS: En eller flere tyveknægte fik et meget specielt udbytte af et indbrud i en garage på vejen Havblink i Hals.

Udbyttet blev nemlig en veteranbil af mærket Chervolette "Bel Air" fra 1957, skriver Nordjyllands Politi i deres døgnrapport.

Indbruddet er sket i perioden 28. december sidste år til 22. januar, hvor ejeren af garagen opdagede indbruddet.

Tyven eller tyvene er kommet ind i garagen ved at klippe en hængelås over, og de har her kunnet bevæge sig rundt i hele garagen - ligesom de har kunnet åbne garageporten fra indvendig side.

Den stjålne Chervolette "Bel Air" fra 1957 er en to dørs rød sports coupe, fremgår det af døgnrapporten.

Udover veteranbilen er der stjålet fire 19 tommer alufælge af mærket "Loriencer" til Mercedes, fire andre 18 tommer alufælge af mærket American Racing til Chervolette samt et rulleværktøjsskab af mærket "Craft" indeholdende en del forskelligt værktøj.

En hvid kassevogn med udenlandske nummerplader er set med en transporttrailer uden nummerplader kørende i området og kan muligvis sættes i forbindelse med indbruddet, mener politiet.

Den hvide kassevogn havde en bule bag højre sidedør og et ovalt rødt klistermærke på bageste dør i venstre side, oplyser politiet, der meget gerne hører fra folk, som måtte have nogle oplysninger i sagen.