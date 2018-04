Chicago-forstad forbyder angrebsvåben efter Florida-massakre

En forstad til den amerikanske millionby Chicago har forbudt besiddelse, salg og fremstilling af angrebsvåben samt store magasiner.

Det sker som svar på en massakre på en skole i Florida i februar og andre nylige masseskyderier i USA.

Indbyggerne i den overvejende demokratiske forstad Deerfield har indtil den 13. juni til at komme af med alle våben og magasiner, der falder under forbuddet.

Sker det ikke, står de over for en bøde på mellem 250 og 1000 dollar per dag, de overtræder fristen. Det svarer til mellem cirka 1500 og 6000 kroner per dag.

Det har bystyret i Deerfield besluttet.

Forbuddet er et direkte svar på massakren på Marjory Stoneman Douglas High School i Parkland, Florida, 14. februar. Her blev 17 mennesker skudt og dræbt.

Beslutningen i Deerfield vil formentlig møde juridisk modstand fra våbenrettighedsgrupper, der ser et forbud som en krænkelse af deres forfatningsmæssige rettigheder.

Et lignende forbud i Highland Park, Illinois, blev udfordret hele vejen til højesteret, hvor det blev opretholdt.

- Vi håber, at vores lokale beslutning vil anspore delstatsledere og nationale ledere til at tage skridt mod at gøre vores samfund mere sikkert, udtaler borgmester i Deerfield Harriet Rosenthal.

Modstandere af forbuddet frygter, at byen også vil forsøge at forbyde andre skydevåben og dermed yderligere krænke deres forfatningsmæssige ret til at bære våben.

- Først er det angrebsvåben. Så vil der komme nye forbud i fremtiden. Det er kun et spørgsmål om tid, siger Deerfield-indbygger Larry Nordal til Chicago Tribune.

Forbuddet omfatter angrebsvåben som eksempelvis halvautomatiske rifler som AR-15. Det svarer til den type våben, der blev brugt i Florida.

/ritzau/Reuters