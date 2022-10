Chokmelding: Aalborg Streetfood lukker resten af året

AALBORG:Aalborgensere, der vil besøge Aalborg Streetfood, kommer til at gå forgæves resten af året.

Det populære madsted er nemlig lukket, og med få undtageler bliver der ikke åbnet for køkkenerne igen før til foråret.

Det oplyser Streetfoods indehaver Toni Jørgensen. Han forklarer blandt andet beslutningen med inflationen og dårlig omtale.

- Stigende elpriser og fødevarepriser er medvirkende årsag til, at vi takker af for denne sæson, siger han.

- Samtidig har vi været påvirket af en shitstorm på de sociale medier tidligere på året, hvor folk syntes, at det var for dyrt at komme herud. Men inflationen havde fået vores råvarer til at stige fra 30 til 300 procent, uddyber han.

Toni Jørgensen oplyser, at Streetfood også har kunnet mærke, at aalborgenserne generelt er blevet mere tilbageholdende med at bruge penge på at gå ud at spise, efterhånden som konsekvenserne af energiprisernes himmelflugt er slået igennem.

- Hele restaurantionsbranchen oplever i øjeblikket et fald på mellem 40 og 60 procent i omsætningen, siger Toni Jørgensen.

Selvom lukningen gælder hele Streetfood resten af året, så vil dørene på Skudehavnsvej ved særlige lejligheder blive lukket op for arrangementer. Ved disse lejligheder vil et eller to køkkener også åbne, så de besøgende kan få lidt at spise.

- Vi kommer til at afholde nogle events i vores Eventhal og Rustområde henover efteråret, og så lukker vi et par køkkener op ved samme lejlighed, oplyser Toni Jørgensen.

Det første af disse events er et arrangement med jazz og cocktails, som finder sted fredag 28. oktober.

Der vil være levende musik leveret af sangerinden Mette Halle, guitaristen Salvador Olmos, basisten Thomas Munk-Petersen og trommeslageren Stig Halskov.

Der er gratis adgang til arrangementet.

Resten af Aalborg Streetfoods events, der altså finder sted trods lukningen af køkkenerne, bliver annonceret på hjemmesiden aalborg-streetfood.dk. Det gælder blandt andet Drag Fest og det populære Sneakersmarket.

Toni Jørgensen har tidligere givet udtryk for, at der helst skulle være åbent på Skudehavnsvej året rundt, og han er derfor ked af, at han har set sig nødsaget til at lukke for i år. Ikke mindst fordi det også sidste år var nødvendigt at dreje nøglen om midlertidigt. Dengang var det på grund af corona-restriktionerne.

- Hvis man som virksomhed gerne vil lave noget helårs, og det ikke kan lade sig gøre, er det selvfølgelig enormt frustrerende. Men hvis du har dyre råvarepriser, og kunderne ikke vil betale mere, fordi de selv er ramt på pengepungen, og hvis du samtidig har stigende energipriser, så må du jo lukke ned og minimere dit tab over vinteren. Det handler om at føre en økonomisk ansvarlig politik, siger Toni Jørgensen, der dog er fortrøstningsfuld, når han kigger ind i krystalkuglen.

- Jeg har tiltro til, at Aalborg synes, at Streetfood er et rigtig fedt sted at være, især om sommeren. Jeg tror absolut, at folk synes, at det her sted er en af perlerne i byen og vil fortsætte med at støtte os. Og så håber jeg selvfølgelig på, at energi- og fødevarepriserne snart falder igen, siger han og oplyser, at Aalborg Streetfood åbner igen til april.

På Streetfoods side på Facebook runder Toni Jørgensen sin chokmelding om lukningen af med beskeden:

- Aalborg Streetfood - over an out.... men KUN for denne sæson!