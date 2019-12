10.000 chokoladekalendere er tilbagekaldt - smager af pap

KØBENHAVN:10.000 chokoladejulekalendere fra Frellsen bliver tilbagekaldt, fordi de smager af pap.

Julekalenderen er solgt hos 40 Frellsen-forhandlere i hele landet og 52 specialforhandlere. Det oplyser Frellsen.

- Vi har konstateret, at der er en bismag i nogle af kalenderne. Vi mistænker, at bismagen stammer fra kalenderomslaget.

- Alle emballager til julekalenderen er dokumenteret egnet til kontakt med fødevarer, og vi vurderer, at der ikke er en sundhedsmæssig risiko, skriver Frellsen i en pressemeddelelse.

Man kan få pengene tilbage for julekalenderen, hvis man afleverer den i en Frellsen-butik.

Peter Frellsen, der er direktør hos Frellsen, fortæller, at virksomheden tidligere i denne uge fik enkelte klager fra kunder om julekalenderen.

- Det startede med, at vi fik to klager i starten af ugen, og derfor gik i gang med at undersøge sagen, som nu er endt med, at vi må tilbagekalde kalenderne.

- Det er en rigtig kedelig sag, som vi selvfølgelig ærgrer os meget over. Vores førsteprioritet har været at få tilbagekaldt kalenderen og få orienteret vores kunder, siger Peter Frellsen.

Fødevarestyrelsen er orienteret om tilbagekaldelsen. Det samme er alle Frellsen-forhandlerne, som hænger tilbagekaldelsen op i butikkerne rundt i landet.

Chokoladejulekalenderen er lavet til fordel for Red Barnet. Hvis alle de 10.000 julekalendere bliver leveret tilbage, vil Red Barnet gå glip af omtrent 80.000 kroner, fortæller Peter Frellsen.

- Vi kommer selvfølgelig også til at have en dialog med Red Barnet om det her. De har mange børn, og vi har en chokoladefabrik, så måske vi kan finde ud af et eller andet, siger han.

