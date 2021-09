Chris Ankers enke: Savnet er ubeskriveligt stort

KØBENHAVN:Det har ramt hele Chris Anker Sørensens familie som et chok, at han lørdag afgik ved døden efter en tragisk ulykke i Belgien.

Michelle Moestrup Sørensen, Chris Anker Sørensens enke, sætter i en pressemeddelelse ord på lørdagens tragiske dødsfald.

- Det var et helt ubegribeligt chok, der ramte hele vores familie, da min mand, Chris Anker Sørensen, i lørdags afgik ved døden i et meningsløst trafikuheld i Belgien.

- Sorgen og savnet er ubeskriveligt stort, og intet kan lindre den svære proces, vi nu skal igennem, lyder det fra Michelle Moestrup Sørensen.

Det er de første ord fra enken, og hun takker for den støtte, familien har modtaget fra alle.

- Alle de smukke ord om Chris, der nu strømmer ind fra nær og fjern, varmer os meget og hjælper i en forfærdelig svær tid.

- Han har rørt og begejstret mange med sin cykling, sine historier og sit varme, dejlige væsen. Det er tydeligt, at han har gjort en forskel og brændt sig fast i mange menneskers bevidsthed, forklarer hun.

Chris Anker Sørensen efterlader sig også to døtre, der ligeledes sender venlige tanker for al den støtte, familien har modtaget de seneste dage.

- Herigennem vil jeg og vores to piger gerne takke for den store kærlighed og varme, vi mærker fra hele landet i denne tid. Mange har delt deres historier og oplevelser med Chris. Det er vi glade for.

- Jeg kan slet ikke rumme tanken om, at jeg ikke skal kysse min mand igen, og at pigerne aldrig igen skal kramme verdens bedste far - for det var han.

- En vidunderlig far og en højt elsket ægtemand, lyder beskrivelsen fra Michelle Moestrup Sørensen.

Hun anmoder nu om fred til at bearbejde sorgen.

- Vi håber, at alle vil respektere, at vi som familie har brug for ro og privatliv i denne tid.

- Men vi mærker støtten og den store kærlighed og medfølelse, der strømmer os i møde, og den vil vi hermed gerne sige tak for, siger hun.

Chris Anker Sørensen nåede som rytter at køre 12 grand tour-løb, herunder Tour de France fem gange.

Han kørte det meste af karrieren for Bjarne Riis' Saxo Bank-hold, inden han i 2016 kørte en sæson for franske Fortuneo-Vital og afsluttede tiden som aktiv med to år hos det danske Riwal-hold i 2017 og 2018.

Det var samtidig her, han indledte karrieren som tv-ekspert hos TV 2. I den rolle nåede han yderligere fem ture til Tour de France, inden en belgisk træningstur tog livet fra ham.

