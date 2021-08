Christian Eriksen: Jeg spiller igen om fire-fem måneder

KØBENHAVN:Fodboldspilleren Christian Eriksen forventer at genoptage sin karriere omkring nytår.

- Om fire-fem måneder går jeg i gang med at spille igen, siger Christian Eriksen ifølge avisen Corriere dello Sport.

Det skriver fodboldmedierne calciomercato.com og Football Italia. Begge medier citerer Corriere dello Sport, der citerer fra danskeren.

Eriksen skulle have sagt ordene og udtrykt vilje til at fortsætte med at spille fodbold, da han mødte og fik kram af sine holdkammerater i Inter onsdag.

Eriksen faldt om og fik hjertestop i Parken i København 12. juni under EM-kampen mod Finland. Eriksen fik førstehjælp, og det lykkedes at genoplive fynboen, som blev fragtet til Rigshospitalet til yderligere undersøgelser.

Hjertespecialisterne fandt det efter grundige undersøgelser nødvendigt at indoperere en ICD-enhed, der er en avanceret pacemaker.

- Det gik godt for mig, sagde Eriksen ifølge Corriere dello Sport, der beretter om en bevæget dansker ved onsdagens gensyn med holdkammeraterne.

Ifølge de italienske medier er der uvist, om Eriksen fortsætter karrieren i Italien eller et andet sted.

Danskeren skal nu gennemgå nye undersøgelser i Danmark. Først skal han på ferie i Danmark, forlyder det.

Inter meddelte onsdag, at Eriksen havde været forbi klubbens træningsanlæg.

Han har det godt og er i god form fysisk og mentalt, lød det onsdag.

- Den danske midtbanespiller mødtes med klubbens direktører, træneren, holdkammerater og resten af den tilstedeværende stab.

- Han vil nu følge en plan, som de danske læger i København har lagt. Lægerne vil også være med til at koordinere den helbredsmæssige opfølgning. Inters lægestab vil naturligvis blive informeret om processen, skrev Inter onsdag.

Hvis Eriksen fortsætter karrieren, er det spørgsmålet, om det kan blive i Italien, hvor der er skrappere krav end andre steder til sportsudøvere med hjerteproblemer.

Ifølge italienske protokoller kan man ikke umiddelbart blive godkendt som sportsudøver, hvis man har fået indopereret en pacemaker, som Eriksen har.

I protokollen Cocis 2017, som lægerne i Italien bruger til at vurdere, om der kan gives tilladelse til at dyrke sport ved hjertesygdomme, står det beskrevet, at der ikke kan gives tilladelse til at dyrke sport, hvis man har indopereret en ICD-enhed, når der er tale om en sport med risiko for traumer.

/ritzau/