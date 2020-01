Pia godkendte: Christiansborg brugte i 2018 en halv million på julepynt

KØBENHAVN:En halv million kroner blev der brugt på julepynt på Christiansborg op til forrige jul.

Særligt indkøb af juletræer på Christiansborgs Slotsplads var med til at bringe udgiften i vejret, skriver Ekstra Bladet.

Foruden ti seks meter høje juletræer blev der blandt andet brugt penge på en lysdesigner fra Tivoli og omfattende julebelysning i tårnet på Christiansborg.

Folketingets medarbejdere brugte 215 mandetimer på den store oppyntning. Det svarer til næsten seks ugers fuldtidsarbejde.

Indeholdt i den halve million kroner er også 120.000 kroner til lyskæder, som Folketinget har gemt til senere brug, skriver Ekstra Bladet.

Budgettet på en halv million kroner blev godkendt af den daværende formand for Folketinget, Pia Kjærsgaard (DF).

Ifølge Claus Brask, presseansvarlig i Folketinget, skete godkendelsen uden om Folketingets Præsidium, der er den øverste ledelse af Folketinget.

I dag erkender Pia Kjærsgaard, som var formand for Folketinget fra juli 2015 til juni 2019, at en halv million kroner til juleudsmykning er for meget.

- Jeg erindrede simpelthen ikke, at det kostede så meget for at være helt ærligt. Men det er en vanvittig pris. Det er jeg fuldstændig enig i, siger hun til Ekstra Bladet.

Efter Pia Kjærsgaard har Henrik Dam Kristensen (S) overtaget posten som formand for Folketinget.

Han har været med til at skære drastisk ned på budgettet til juleudsmykning, da der blev brugt 15.000 kroner på at udsmykke Christiansborg i den seneste juletid.

Henrik Dam Kristensen har ikke ønsket at kommentere sagen over for Ekstra Bladet.

/ritzau/