Christinna Pedersen i sin første finale

BADMINTON: Den nydannede mixeddouble i badminton med aalborgensiske Christinna Pedersen og Mathias Christiansen er klar til parrets første store finale.

Lørdag vandt de to danskere semifinalen i Super Series Premier-turneringen China Open, da de fjerdeseedede kinesere Yilyu Wang og Dongping Huang blev slået med 21-16, 24-22.

I den jævnbyrdige kamp var det ikke til at se, at Pedersen og Christiansen kun har spillet sammen, siden Badminton Danmark i slutningen af august valgte at sætte dem sammen som en satsning frem mod OL i 2020.

Lørdagens semifinale bølgede frem og tilbage, men i slutningen af begge sæt var det med dansk overvægt.

Kampen kunne dog nemt være gået i tre sæt. Efter danskerne havde misset to matchbolde, fik kineserne sætbold i andet sæt.

Den afværgede de to danskere, og kort efter var kampen ovre, da Christinna Pedersen pressede fjerbolden ind på kroppen af kineserne.

Fredag stod den nydannede badmintonkonstellation bag et endnu større resultat i kvartfinalen, da de forsvarende olympiske mestre og verdensmestre i mixeddouble, Tontowi Ahmad og Liliyana Natsir fra Indonesien, blev slået.

Pedersen og Christiansen ligger på en beskeden plads som nummer 118 på verdensranglisten, men parret vil efter denne uges turnering træde ind i top-100.

I mange år var Christinna Pedersen en del af verdenseliten sammen med Joachim Fischer Nielsen, men parret blev splittet op 31. august.

Også verdensmesteren Viktor Axelsen er klar til finalen i Kina. Han besejrede i lørdagens semifinale Ng Ka Long Angus fra Hongkong med sikre 21-12 og 21-17. I finalen skal han møde hjemmebanefavoritten Chen Long, der er forsvarende olympisk mester.

Herredoublen med Mathias Boe og Carsten Mogensen rundede en god dansk lørdag af med også at spille sig i finalen efter sejr på 22-20 og 21-12 over de useedede indonesere Mohammad Ahsan og Rian Agung Saputro. For Boe og Mogensens vedkommende bliver finalen det ypperste inden for herredouble. Her venter nemlig et opgør mellem verdensranglistens nummer et og to.

Verdensetterne Marcus Gideon og Kevin Sukamuljo blev tidligere lørdag klar til finalen med en sejr i to sæt.

/ritzau/