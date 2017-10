Churchills halve cigar solgt for vildt beløb

BOSTON: En ti centimeter lang, halvt røget cigar blev onsdag solgt for hele 12.000 amerikanske dollar - svarende til 75.000 kroner - på en auktion.

Årsagen til det høje prisskilt er, at cigaren tilhørte den tidligere britiske premierminister Winston Churchill. Den legendariske statsmand, der ofte blev set med en cigar i munden, røg halvdelen af cigaren under en rejse til Paris.

En samler fra Palm Beach i Florida stod for indkøbet onsdag. Det skete ved en auktion hos auktionshuset RR Auction, der holder til i Boston.

Churchill, der blandt andet var britisk premierminister under Anden Verdenskrig, røg cigaren 11. maj 1947 i Le Bourget-lufthavnen i Paris.

En britisk pilot ved navn William Alan Turner beholdt den halve cigar efter at have været med til at flyve Churchill til og fra Paris.

Med til indkøbet af cigaren fulgte også et billede af Churchill med cigaren i hånden i lufthavnen. Billedet er signeret af Churchill. Cigaren er af mærket La Corona fra Havana i Cuba, og på cigaren fremgår Churchills navn.

/ritzau/AP