CIA-chef: Rusland forsøger at påvirke næste amerikanske valg

CIA-chef Mike Pompeo siger i et interview med BBC, at han forventer, at russerne vil blande sig i det næste valg i USA.

Det næste store amerikanske valg er midtvejsvalget i år, hvor 435 medlemmer af Repræsentanternes Hus og 33 senatorer er på valg.

Landets efterretningsvæsen har flere gange oplyst, at det har beviser på, at Rusland forsøgte at påvirke udfaldet af præsidentvalget i 2016.

Og russerne arbejder stadig på at påvirke amerikanerne. Det mener i hvert fald CIA-chefen.

- Jeg har ikke set et fald i russernes aktivitet, siger Pompeo til BBC.

CIA-chefen mener dog, at amerikanerne er dygtige nok til at stå imod russernes forsøg på at påvirke frie valg.

- Jeg har en forventning om, at Rusland vil forsøge igen. Men jeg er sikker på, at USA vil være i stand til at gennemføre frie og fair valg, siger han.

Rusland har angiveligt forsøgt at påvirke præsidentvalget til Donald Trumps fordel.

Trump slog Demokraternes Hillary Clinton, selv om meningsmålinger og eksperter havde forudsagt en klar sejr til Clinton.

På samme måde beskyldes flere af Trumps tidligere medarbejdere for at have samarbejdet med Rusland.

De russiske forsøg på at påvirke amerikanere skete angiveligt via sociale medier. Medier som Facebook og Twitter har siden taget affære for at bekæmpe falske nyheder og propaganda.

De mange anklager har for længst ført til, at der er indledt flere undersøgelser af det påståede samarbejde mellem Trump-lejren og Rusland.

Tidligere FBI-chef Robert Mueller er udpeget til at stå i spidsen for en af undersøgelserne.

Han undersøger to særlige forhold: om der er en forbindelse mellem Trump-lejren og Rusland samt præsident Trumps fyring af tidligere FBI-chef James Comey.

Trump har gentagne gange benægtet et samarbejde. CIA-chef Mike Pompeo, der er udnævnt af Trump, har hidtil for det meste undgået at kommentere sagen.

Pompeo overtog posten som CIA-chef i januar 2017.

/ritzau/